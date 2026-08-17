Zwei frühe Blackouts entscheiden Partie zugunsten Theesen

Trainer Levent Cayiroglu sieht eine 1:3-Niederlage seines FC Kaunitz gegen den VfL Theesen. – Foto: Foto: Jens Dünhölter

Verl-Kaunitz. Zwei frühe Blackouts haben Fußball-Westfalenligist FC Kaunitz das Heimspiel gegen den VfL Theesen gekostet. Durch die 1:3 (0:2)-Niederlage bleibt der FCK nach dem zweiten Spieltag punktlos. „Wir sind denkbar ungünstig gestartet, nach zehn Minuten war die Partie fast schon durch“, sagte FCK-Trainer Levent Cayiroglu.

Einen Kaunitzer Ballverlust nutzte Jannik Tödtmann zur schnellen Gästeführung (3.), dann spielte FCK-Keeper Phil Schnathmann dem Theesener Stürmer genau in den Fuß – 0:2 (10.). „Wir haben versucht, Räume zu bespielen und waren auch bemüht. Aber vor allem im letzten Drittel hat die Überzeugung gefehlt. Der letzte Pass war zu lang, zu tief, oder wir haben uns festgelaufen“, so Cayiroglu, der in der ersten Hälfte nur einen Abschluss durch Lennart Brink (12.) sah.

Nach der Pause machte Vitali Wolf mit dem 0:3 (64.) gegen in dieser Szene zu passive Kaunitzer endgültig alles klar. Cayiroglu nahm anschließend einen Dreifach-Wechsel vor, und Nico Siya traf aus dem Gewühl heraus zumindest zum 1:3 (77.). Ein weiterer Treffer blieb den Hausherren verwehrt, als eine Hereingabe von Joel Kirsch in der Mitte keinen Abnehmer fand.

„Theesen war sehr effizient, wir im letzten Drittel zu harmlos“, fasste der Kaunitzer Trainer die 90 Minuten zusammen. Der FCK hat nun seine letzten vier Partien (inklusive Test- und Westfalenpokalspiel) allesamt verloren und dabei nur ein Tor erzielt. Dennoch ist Cayiroglu zuversichtlich, dass sich die Defizite beheben lassen: „Wir können arbeiten oder aufgeben. Letzteres ist keine Option.“

FC Kaunitz: Schnathmann – Cord-Brüning, Blomberg, Maasjost, Cati (85. Nunes Romano) – Sczepurek – Brink (66. Siya), Kirsch, Stickling (66. Mensendiek), May – Kristkowitz (66. Salihi).

Tore: 0:1 Tödtmann (3.), 0:2 Tödtmann (10.), 0:3 Wolf (64.), 1:3 Siya (77.)