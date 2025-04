Zwei Freitag-Spiele - Samstag fordert Viki II Preussen II

Spannung pur vor dem 22. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1: Tabellenführer TSV Rudow empfängt am Freitagabend Schlusslicht Concordia Britz – Pflichtsieg oder Stolperfalle? Im direkten Verfolgerduell trifft BFC Preussen II am Samstag auf Viktoria II, während Meteor beim Tabellenletzten Stern Britz ran muss. Ebenfalls am Freitagabend. Abstieg, Aufstieg, Torjägerduelle – dieser Spieltag hat es in sich

Letzter gegen Aufstiegskandidat – auch in Britz stehen die Zeichen auf einseitige Verhältnisse. Meteor kommt mit einem 4:2 Dreier am Mittwoch gegen Empor II. Trainer Demircan Dikmen setzt weiterhin auf seinen Goalgetter Simon Böhm, der mit 17 Treffern die Torjägerliste anführt. Unterstützung kommt von Serkan Karasu (8 Tore) und Tim Riese (7). Stern Britz erlebte beim 1:2 gegen Stralau den nächsten Rückschlag und bleibt mit Concordia punktgleich am Tabellenende. Coach Nico Legel versucht seine Truppe noch einmal zu motivieren, doch das 2:9-Debakel aus dem Hinspiel spricht eine klare Sprache.

Der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht – auf dem Papier ist die Partie zwischen Rudow und Concordia Britz eine klare Angelegenheit. Trainer Mario Reichel kann mit breiter Brust in das Heimspiel gehen: Seine Mannschaft ist seit elf Spielen ungeschlagen und hat beim 2:2 gegen Meteor zuletzt Moral gezeigt. Besonders gefährlich: Torjäger Matteo Günther (13 Tore) und Talha Sennur (8 Treffer). Concordia hingegen taumelt weiter dem Abstieg entgegen. Das 2:0 gegen Türkiyemspor macht Hoffnung für das Team von Sebastian Michael Hahn. Auch die individuelle Klasse von Maximilian Höhle (6 Tore) und Felix Weglöhner (5). Das Hinspiel gewann Rudow deutlich mit 3:0. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung

Mahlsdorf erwartet den Köpenicker FC. Die Gastgeber von Coach Mirko Wilke mussten sich zuletzt mit 1:3 in Lankwitz geschlagen geben und wollen Wiedergutmachung betreiben. Schlüsselspieler sind Halilcevic (8 Tore), unterstützt von Maroske (6 Goals) und Preiss (5 Tore, 5 Assists). Köpenick unterlag zwar gegen Borsigwalde mit 1:2, hat aber mit R. Ilinseer (10 Tore) und D. Bohnsack (10) zwei der gefährlichsten Angreifer der Liga. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf auswärts deutlich mit 4:1 – doch die Form spricht aktuell für ein Duell auf Augenhöhe.

So., 06.04.2025, 10:45 Uhr

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Lichterfelde: Viktoria II (Fünfter) empfängt Preussen II (Zweiter) – beide Teams trennen noch acht Punkte. André Littlers Viktoria konnte beim 3:1 in Wilmersdorf gegen BSV 1892 überzeugen, allen voran Rayan Ait Manssour (13 Tore, 7 Assists) und Matthieu Weinlein (11 Tore). Preussen-Coach Johann Gajda freute sich über den wichtigen 3:1-Sieg gegen Mahlsdorf und setzt auf seine offensive Breite mit Lucky Ugbogbo (7 Tore) und Kevin Moreira Godinho (4 Tore). Am Mittwoch setzen die Lankwiter mit dem 3:2 gegen den Berliner SC noch einen drauf. Das Hinspiel gewann Preussen spektakulär mit 5:2 – es spricht also vieles für ein torreiches Duell zweier offensivstarker Mannschaften mit Aufstiegsambitionen.

So., 06.04.2025, 11:00 Uhr Berliner SC Berliner SC II BSV 1892 BSV 1892 11:00 PUSH

Beim Duell zwischen dem Zwölften und dem Sechsten geht es um wichtige Punkte zur Sicherung des Klassenerhalts bzw. Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Die Reserve des Berliner SC verlor mit 1:3 gegen Internationale und am Mittwoch bei Preussen II (2:3). Und steht unter Zugzwang. BSC Trainer Tom Riedelsheimer hofft auf Tore von Alexander Lorenz (4 Treffer) und Kevin Einspannier (4). BSV 1892 mit Coach Dennis Linke verlor gegen Viktoria mit 1:3, will aber mit Lennard Schleifenbaum (5 Tore) und Julius Zauner (5 Tore) wieder oben angreifen. Das Hinspiel gewann BSV knapp mit 1:0.

So., 06.04.2025, 11:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor SV Empor Berlin Empor Berlin II 11:00 PUSH

Türkiyemspor, Zwölfter mit 24 Punkten, empfängt den Drittletzten Empor II. Die Hausherren von Trainer Murat Akkas verlieren zuletzt mit 0:2 gegen Concordia Britz. Haben aber mit Enes Uzun (7 Tore) und Omid Saberdest (7) zwei Knipser in ihren Reihen. Empor unterlag zuletzt knapp mit 2:3 gegen Al-Dersim und steckt tief im Tabellenkeller. Coach Roy-Marvin Laumer baut auf Jokerqualitäten und Kampfgeist, doch die Statistik spricht klar gegen Empor: Nicht wenn man das Hinspiel sieht. Da gewinnt Empor II mit 2:0. Ein Heimsieg für Türkiyemspor würde den Abstand auf den Strich deutlich vergrößern.

Zwei Teams mit Ambitionen auf das obere Tabellendrittel treffen in Reinickendorf aufeinander. Borsigwalde kommt mit Rückenwind nach dem 2:1 in Köpenick, während Stralau mit dem 2:1 gegen Stern Britz ebenfalls siegte. Coach Carsten Cappelle hat mit dem erfahrenen Stürmer Marcel Knaack (Doppeltorschütze beim Köpenicker FC, insgesamt fünf Tore) und Furkan Yildirim (10 Tore) zwei echte Waffen im Sturm. Bei Stralau überzeugt Ole Bresemann (7 Tore, 3 Assists) unter Trainer Alvi Kallço. Das Hinspiel gewann Borsigwalde auswärts mit 2:0 – nun will man den Heimvorteil nutzen, um sich im engen Mittelfeld oben festzusetzen.

Wichtige Partie für beide Seiten: Al-Dersimspor will sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen, Internationale den Anschluss an Platz 6 halten. Faruk Namdars Team siegte zuletzt mit 3:2 bei Empor, angeführt von Merdan Baba (8 Tore) und A. Krasniqi (4). Internationale feierte ein überzeugendes 3:1 gegen den Berliner SC II – Juan José Swett Barros‘ Elf ist offensiv gut besetzt mit M. Topal (5 Tore) und R. French (4). Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: 7:1 für Inter. Eine Revanche liegt in der Luft, doch Al-Dersim hat die jüngste Form auf seiner Seite. Ein Spiel mit offenem Visier ist zu erwarten. ________________________________________________________________________________________________