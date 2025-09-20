Zwei Freistoßtreffer von Adamyan lassen RWO gegen Köln verzweifeln

Defensiv ließ RW Oberhausen gar nicht allzu viel, blieb offensiv aber lange einfach zu harmlos. Erst in der Schlussphase wachten die Kleeblätter noch einmal auf und stemmten sich gegen die drohende Niederlage, doch vergebens. So entschieden zwei sehenswerte Freistoßtreffer von Sargis Adamyan die Partie zugunsten der U21 des 1. FC Köln.

In der ersten Hälfte wollten beide Seiten zunächst das große Risiko vermeiden, ließen die Kugel oftmals ohne wesentlichen Druck in den eigenen Reihen zirkulieren. Echte Tormöglichkeiten entstanden so nur gelegentlich, wie nach einem Fast-Eigentor von Nico Klaß (5.) oder einem wuchtigen Distanzschuss von Mikail Özkan, den Kevin Kratzsch noch aus dem Winkel kratzte (30.). Es war grundsätzlich ein Spiel auf Augenhöhe, die etwas besseren Gelegenheiten hatten aber die Domstädter, als auch Sargis Adamyan sich mit einem Distanzversuch dem ersten Treffer annäherte (36.).

Es deutete sich ein torloses Unentschieden nach den ersten 45 Minuten an, zumindest bis Adamyan das Ruder höchstpersönlich an sich riss. Zunächst zirkelte er einen Freistoß aus zentraler Position über die Mauer und ins Tor (45.). In der Nachspielzeit erhielt der Armene noch einen zweiten ruhenden Ball, diesmal von der linken Strafraumseite. Doch auch davon ließ sich der 32-Jährige nicht beeindrucken und machte es noch schöner als zuvor, schnibbelte die Kugel im hohen Bogen zum zweiten Treffer über Kratzsch hinweg ins Tor (45.+5).

RWO wirft noch einmal alles nach vorne

In der zweiten Hälfte zogen sich die Kölner zunehmend in die eigene Hälfte zurück und beschränkten sich auf Defensivarbeit. Von den Kleeblättern kam als Reaktion zunächst noch nicht sonderlich viel. Die größte Gelegenheit hatte nach einer guten Stunde zunächst der eingewechselte Phil Sieben, der aus der Distanz nur den Pfosten traf, den hoppelnden Nachschuss traf Seok-Ju Hong nicht ordentlich (63.). RWO investierte immer nach vorne und wurde nun auch konkreter in seinen Bemühungen. Luca Schlax setzte seinen Flachschuss in der Schlussphase noch knapp neben das Tor (79.).

Kurz darauf war es dann geschehen. Gueyes Abschluss wurde von Keeper Luis Hauer nur noch vorne abgeprallt. Sieben stürzte sich auf den Abpraller und wurde dabei vom Schlussmann gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gueye zum Anschlusstreffer (80.). Damit fiel der Startschuss für die Schlussoffensive der Kleeblätter, die vom Publikum zunehmend nach vorne gepeitscht wurden. Doch viel mehr sollte sich auch nach Oberhausener Powerplay nicht ergeben. In der tiefen Nachspielzeit köpfte Matona-Glody Ngyombo noch nach einem Freistoß knapp vorbei (90.+7), danach war es aber schon vorbei. Die Kölner setzen ihre Siegesserie fort, während RWO einen weiteren Dämpfer erlebt.

RW Oberhausen – 1. FC Köln II 1:2

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray (79. Simon Ludwig), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (79. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir (59. Phil Sieben), Lucas Halangk (72. Christopher Schepp), Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong (72. Illia Poliakov) - Trainer: Sebastian Gunkel

1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani (83. Cenny Neumann), Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Arda Süne (61. Luiz Labenz), Fayssal Harchaoui, Safyan Touré (46. Etienne Borie), Malek El Mala, Sargis Adamyan (61. Patrik Kristal) - Trainer: Evangelos Sbonias

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 2476

Tore: 0:1 Sargis Adamyan (45.), 0:2 Sargis Adamyan (45.+5), 1:2 Eric Babacar Gueye (82. Foulelfmeter)

