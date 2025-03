Zwei Freistoßtore im Spitzenspiel vor 1300 Zuschauern

Altona 93 bleibt weiterhin an der Tabellenspitze der Oberliga Hamburg, musste sich im Spitzenspiel gegen den Eimsbütteler TV vor eine tollen Kulisse von 1300 Zuschauern jedoch mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Während der AFC mit einem Sieg den Vorsprung weiter ausbauen wollte, zeigte der ETV eine kämpferische Leistung und bleibt damit das einzige Team, das Altona in dieser Saison schlagen konnte. Beide Vereine liefern sich aktuell ein Rennen um den Hamburger Startplatz für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord.

Der ETV fand nach der Pause besser in die Partie und verkürzte durch Eugenio Lopes, der einen Freistoß aus 22 Metern sehenswert im Winkel unterbrachte (61.). Spätestens jetzt war das Spiel wieder völlig offen. In der Schlussphase setzte der ETV alles auf eine Karte und wurde belohnt: Der eingewechselte Michael Gries, in der letzten Saison noch für den AFC aktiv, traf mit Unterstützung des Innenpfosten zum 2:2-Ausgleich (80.). Kurz vor Abpfiff hatte Josh Görtzen sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch erneut am Aluminium.



Eimsbütteler TV Hamburg – Altona 93 2:2 (0:2)

Eimsbütteler TV Hamburg: Aboubakar Siriki Fofana, Samuel Abiodun Olayisoye, Eugenio Junior Lopes, Maximilian Kofi Konadu Addai (60. Blerim Qestai), Bamo Karim Mohamed (72. Michael Gries), Dilan Karim Mohamed, Jasper Hölscher, Josh Lesley Görtzen (83. Andre Lars Fricke), Raif Adam, Tyrese Jermaine Michael Boakye (83. Jephtah Asare), Jon Willem Pauli (60. Oguzhan Gücyeter) - Trainer: Can Timo Schultz

Altona 93: Dennis Lohmann, Lawrence Schön (16. Moritz Bennet Grosche), Gideon Baur (86. Lenny Glissmann), Lesley Kusi Karschau, Deniz Hasan Yilmaz, Bilael-Pascal El-Nemr (86. Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers), Veli Sulejmani, Gianluca Przondziono (90. Prince Hüttner), Elmin Mekic, Eudel Silva Monteiro, Ezra Kwajo Ampofo (86. Yannick Petzschke) - Trainer: Andreas Bergmann

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (RW Wilhelmsburg)

Tore: 0:1 Gianluca Przondziono (25.), 0:2 Bilael-Pascal El-Nemr (33.), 1:2 Eugenio Junior Lopes (61.), 2:2 Michael Gries (80.)