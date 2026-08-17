Zwei Freistöße entscheiden das Match der Woche

Überhaupt sorgten die Standards von Strebinger in der Anfangsphase für die meiste Gefahr. Ansonsten blieb die Partie bei der großen Hitze über weite Strecken von kontrolliertem Tempo und wenigen Strafraumszenen geprägt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen es beide Mannschaften zunächst ruhig angehen. Die erste große Möglichkeit gehörte den Gastgebern. Einen Eckball von Benedict Strebinger konnte die Erlauer Defensive zunächst klären, doch Strebinger bekam anschließend noch einmal die Gelegenheit zur Flanke. Seine präzise Hereingabe fand vier Meter vor dem Tor den Kopf von Aaron Langenhan. Erlau-Keeper Gerhard Leicht reagierte jedoch glänzend und verhinderte mit einem starken Reflex die mögliche Führung.

Kurz vor der Pause kam es dann zur ersten der beiden entscheidenden Freistoßsituationen. Rund 17 Meter vor dem Erlauer Tor legte sich Bene Strebinger den Ball zurecht. Der Goßmannsroder übernahm die Verantwortung, doch Gerhard Leicht war zur Stelle und klärte den Schuss per Faustabwehr.

Nach der Trinkpause bot sich Goßmannsrod eine weitere gute Gelegenheit. Louis Exner verlor den Ball, setzte anschließend nicht konsequent nach und musste sich dafür auch vom eigenen Mannschaftskapitän einiges anhören. Die Gastgeber konnten die Situation allerdings nicht nutzen.

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn lag der Ball fast an exakt derselben Stelle – diesmal allerdings für Erlau. Jonas Vogt und Fabian Hartung standen zur Ausführung bereit. Letztlich nahm der Erlauer Kapitän selbst Maß und setzte den Ball an der Mauer vorbei ins Torwarteck. Gerhard Leicht war dieses Mal nicht zu überwinden – 0:1 (47.).

Goßmannsrod musste nun mehr riskieren und bekam nach einer Stunde die große Gelegenheit zum Ausgleich. Nach einem erneuten Ballverlust von Exner liefen die Gastgeber sogar in einer 3:1-Überzahl auf das Erlauer Tor zu. Am Ende blieb jedoch nur ein Eckball. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Kapitän Paul Heß anschließend gleich doppelt die Möglichkeit zum 1:1. Doch auch diese Chancen blieben ungenutzt.

Stattdessen setzte Erlau den entscheidenden Konter. Louis Exner spielte den schnellen Fabian Hartung in den Lauf, der sich die Chance nicht nehmen ließ und das Leder kompromisslos unter die Querlatte hämmerte – 0:2 (81.).

In der Schlussphase warf Goßmannsrod noch einmal alles nach vorne. Nach einem Eckball von Strebinger kam Alexander Ernst freistehend zum Kopfball, verfehlte das Tor jedoch. Gleichzeitig boten sich den Gästen immer größere Räume. Mehrfach liefen die Erlauer in Überzahl auf das Tor zu, ließen die endgültige Entscheidung aber zunächst liegen. Exner und Hartung scheiterten jeweils am linken Pfosten, auch eine weitere Großchance nach einem Konter blieb ungenutzt.

So blieb es beim 0:2. Goßmannsrod hatte durchaus Möglichkeiten, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen, scheiterte aber mehrfach an der eigenen Chancenverwertung. Erlau dagegen zeigte sich bei den entscheidenden Situationen kaltschnäuziger und nahm dank zweier Treffer von Jonas Vogt und Fabian Hartung drei Punkte mit.

Für einen unrühmlichen Schlusspunkt sorgte schließlich Aaron Langenhan. Nach einem Foulspiel an Louis Exner sah der Goßmannsroder die Rote Karte wegen einer Kopfnuss. Exner wurde für das vorausgegangene Foulspiel ebenfalls verwarnt.