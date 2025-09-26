Zwei formstarke Rivalen untereinander – Top-Duell in Hallbergmoos

Hochspannung bietet die Landesliga Südost in dieser Saison. Bei nur drei Punkten Abstand zwischen Platz zwei und neun gibt es ständig Verfolgerduelle. Doch, wenn heute um 19 Uhr der Sechste VfB Hallbergmoos-Goldach (22 Zähler) den Vierten TSV Grünwald (24 Punkte und damit gleichauf mit dem Zweiten 1860 Rosenheim) empfängt, lässt nicht nur die aktuelle Tabellensituation ein aufregendes Match erwartet. Die beiden Kontrahenten sind hinter dem zuletzt sechsmal in Folge siegreichen Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II (27 Punkte) die derzeit formstärksten Teams.

Grünwald – Sechs Partien ohne Niederlage stehen für die Grün-Weißen zu Buche, die letzten drei davon wurden gewonnen. Hallbergmoos siegte in sechs der jüngsten sieben Partien, zuletzt viermal in Folge. Nach einem durchwachsenen Start sind die VfB-Kicker somit auf bestem Weg, ihre eigenen Ansprüche zu erfüllen: „Wir wollen ganz vorne dabei sein“, hatte Trainer Andreas Giglberger vor der Saison angekündigt.

Mit dem entsprechenden Respekt blickt Sebastian Koch der Partie entgegen: „Ich gehe davon aus, dass uns bei den heimstarken Hallbergmoosern unter Flutlicht eine große Herausforderung und ein intensives Spiel erwartet. Der Gegner tritt mit großer Energie auf“, sagt Grünwalds Coach und fordert deshalb „Leidenschaft, hohe Laufbereitschaft und absolute Mentalität“, Faktoren, denen seine Mannschaft ihre starke Serie zu verdanken habe:

„Sechs Spiele ohne Niederlage kommen nicht von ungefähr. Sie sind das Resultat von harter Arbeit unter der Woche, von der Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in den Dienst der Gruppe zu stellen und von dem Glauben, dass wir gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen können. Die Jungs haben verstanden, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir als Einheit auftreten.“

Koch betont, dass seine Grün-Weißen „trotzdem selbstkritisch“ bleiben werden: „Wir müssen noch konsequenter mit unseren Chancen umgehen, wir dürfen uns nicht durch einzelne Entscheidungen aus dem Konzept bringen lassen und wir wollen auch in Drucksituationen noch ruhiger blieben.

Überraschung: Erfolgreiche Phase trotz vielen Ausfällen

All das sind Lernfelder, auf denen wir weiter arbeiten werden.“ Die für ein Spitzenteam nötige defensive Stabilität habe seine Mannschaft hingegen zuletzt zweifelsfrei gezeigt: „Wenn wir beides, Stabilität und Durchschlagskraft, zusammenbringen, sind wir sehr schwer zu schlagen.“

Bemerkenswert ist, dass die Grünwalder gerade in einer Phase der Personalnot ihren Erfolgskurs eingeschlagen haben. Damit bot sich die Chance für Nachwuchsleute wie Leander Bublitz. Der 19-jährige schoss in sechs Joker-Einsätzen ein Tor und holte jüngst beim 3:2-Sieg in Freilassing den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:1 heraus. „Er ist ein Gamechanger, bringt immer frischen Schwung und hat auch einen guten Abschluss“, lobt Koch den Youngster. (um)

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Kubina, Wanzeck, Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic, Kosuch