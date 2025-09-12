 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Wilfried Wolf

Zwei Flutlichtduelle eröffnen den Spieltag der Bezirksliga Franken

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Nach drei Spieltagen führen die Aramäer Heilbronn die Tabelle souverän an, ungeschlagen und mit der besten Offensive der Liga. Sportfreunde Lauffen, TG Böckingen und TSV Pfedelbach liegen punktgleich dahinter und wollen den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Im Tabellenkeller ist SGM Mulfingen/Hollenbach weiterhin ohne Punkte, während die Aufsteiger TSV Botenheim und TSV Neuenstein versuchen, den ersten Sieg zu landen.

---

Heute, 19:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
19:00live

FSV Schwaigern (3 Punkte, Platz 9) empfängt SG Stetten/Kleingartach (3 Punkte, Platz 10). Beide Teams stehen mit jeweils einem Sieg und zwei Niederlagen im Mittelfeld und wollen den ersten Heimsieg des Jahres einfahren.

---

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
19:30live

Sportfreunde Lauffen (7 Punkte, Platz 2) trifft auf TSV Pfedelbach (7 Punkte, Platz 4). Beide Teams haben starke Saisonstarts hingelegt und streben einen Sieg an, um die Spitzenposition zu festigen.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

Sportfreunde Untergriesheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt FC Union Heilbronn (6 Punkte, Platz 6). Untergriesheim möchte sich im Mittelfeld stabilisieren, während Union Heilbronn auf den dritten Sieg hofft.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
15:00

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (0 Punkte, Platz 16) empfängt TG Böckingen (7 Punkte, Platz 3). Die Gastgeber müssen dringend punkten, Böckingen will die Spitzenplätze behaupten.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

Tabellenführer Aramäer Heilbronn (9 Punkte, Platz 1) trifft auf TSV Neuenstein (3 Punkte, Platz 11). Heilbronn will die makellose Bilanz ausbauen, Neuenstein den ersten Saisonsieg sichern.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

SGM Mulfingen/Hollenbach (0 Punkte, Platz 15) empfängt SG Sindringen/Ernsbach (6 Punkte, Platz 7). Mulfingen/Hollenbach ist noch ohne Punkte, während Sindringen/Ernsbach seine Erfolgsserie fortsetzen möchte.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

SV Wachbach (3 Punkte, Platz 12) empfängt TSV Botenheim (3 Punkte, Platz 14). Beide Teams haben bisher einmal gewonnen und wollen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

TSV Erlenbach (3 Punkte, Platz 13) empfängt FSV Friedrichshaller SV (6 Punkte, Platz 5). Erlenbach will sich von den Abstiegsrängen lösen, Friedrichshaller SV seine Serie ausbauen.

