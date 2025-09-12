Zwei Flutlichtduelle eröffnen den Spieltag der Bezirksliga Franken

Nach drei Spieltagen führen die Aramäer Heilbronn die Tabelle souverän an, ungeschlagen und mit der besten Offensive der Liga. Sportfreunde Lauffen, TG Böckingen und TSV Pfedelbach liegen punktgleich dahinter und wollen den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Im Tabellenkeller ist SGM Mulfingen/Hollenbach weiterhin ohne Punkte, während die Aufsteiger TSV Botenheim und TSV Neuenstein versuchen, den ersten Sieg zu landen.
---
FSV Schwaigern (3 Punkte, Platz 9) empfängt SG Stetten/Kleingartach (3 Punkte, Platz 10). Beide Teams stehen mit jeweils einem Sieg und zwei Niederlagen im Mittelfeld und wollen den ersten Heimsieg des Jahres einfahren.
---
Sportfreunde Lauffen (7 Punkte, Platz 2) trifft auf TSV Pfedelbach (7 Punkte, Platz 4). Beide Teams haben starke Saisonstarts hingelegt und streben einen Sieg an, um die Spitzenposition zu festigen.
---
Sportfreunde Untergriesheim (4 Punkte, Platz 8) empfängt FC Union Heilbronn (6 Punkte, Platz 6). Untergriesheim möchte sich im Mittelfeld stabilisieren, während Union Heilbronn auf den dritten Sieg hofft.
---
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (0 Punkte, Platz 16) empfängt TG Böckingen (7 Punkte, Platz 3). Die Gastgeber müssen dringend punkten, Böckingen will die Spitzenplätze behaupten.
---
Tabellenführer Aramäer Heilbronn (9 Punkte, Platz 1) trifft auf TSV Neuenstein (3 Punkte, Platz 11). Heilbronn will die makellose Bilanz ausbauen, Neuenstein den ersten Saisonsieg sichern.
---
SGM Mulfingen/Hollenbach (0 Punkte, Platz 15) empfängt SG Sindringen/Ernsbach (6 Punkte, Platz 7). Mulfingen/Hollenbach ist noch ohne Punkte, während Sindringen/Ernsbach seine Erfolgsserie fortsetzen möchte.
---
SV Wachbach (3 Punkte, Platz 12) empfängt TSV Botenheim (3 Punkte, Platz 14). Beide Teams haben bisher einmal gewonnen und wollen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.
---
TSV Erlenbach (3 Punkte, Platz 13) empfängt FSV Friedrichshaller SV (6 Punkte, Platz 5). Erlenbach will sich von den Abstiegsrängen lösen, Friedrichshaller SV seine Serie ausbauen.
__________________________________________________________________________________________________
