Zwei Finalspiele für die Aufstiegsrunde 2023

Zur Pause lag man noch 1:2 zurück, und das obwohl Jake den SVL in der ersten Minute mit einem Abgefälschten Schuss in Führung brachte… Zu offen zeigt man sich im Anschluss defensiv, zu unruhig im Spiel mit dem Ball und zu unentschlossen in der Zweikampfführung.

In Halbzeit 2 dann ein komplett anderes Bild: Der SVL drückt von Minute 1 an aufs gegnerische Tor und erspielt sich Chance um Chance, doch die Kaltschnäuzigkeit fehlte. Der mehrfach gut parierende Gästekeeper konnte dann in der 63 Minute überwunden werden, Mölle verlängerte einen Einwurf vom heute bockstarken Sepp ins lange Eck! Nun brannte der Tempel und der SVL drückte auf die Führung. Linksaußen Devon erzielte per Doppelschlag das 3:2 sowie die 4:2 Entscheidung und unser SVL hatte den Heimsieg sicher! Nach toller Kombi über Sepp und Stephan konnte Mölle dann in der Mitte noch zum 5:2 Endstand einschieben.

Mit dem zweiten Sieg in Folge und idealen Ergebnissen auf den anderen Plätzen hat unsere Erste wieder eine tolle Ausgangslage für die Aufstiegsrunde.