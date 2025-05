Zwei Finals an einem Tag – großer Zuschauerandrang erwartet

Erstmals finden beide Endspiele um den Niedersachsenpokal an einem Tag statt. Am Samstag, den 24. Mai, ist ab 12.30 Uhr BW Lohne zu Gast beim Drittligisten VfL Osnabrück. Die Gastgeber gehen als Rekordpokalsieger in die Partie und sind nach einer starken Rückrunde der Favorit. Über 13.000 Zuschauer werden im Stadion an der Bremer Brücke erwartet, Restkarten gibt es im Onlineshop des VfL Osnabrück.