Zwei Fernschüsse entscheiden Lokalderby

Ein Lokalderby auf sehr überschaubarem Niveau sahen die zahlreichen Zuschauer in Haslach, bei dem die keinesfalls übermächtigen Gastgeber nicht unverdient die Oberhand behielten. Die SGM Tannheim/Aitrach konnte nicht an die zuletzt gezeigten starken Leistungen anknüpfen und enttäuschte dabei vor allem im Offensivspiel, in dem man kaum Akzente setzen konnte.

Die Gäste-SGM erwischte den besseren Start und war in der Anfangsphase das spielbestimmende Team. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel aber ausgeglichener, ohne das sich eines der beiden Teams echte Torchancen erspielen konnte. Ein Freistoß aus fast 50 Metern, der an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor fand, brachte die Heimelf nach gut einer halben Stunde dann überraschend mit 1:0 Führung in Führung. Ansonsten tat sich vor beiden Toren, bis auf einen Schuss der Gastgeber, der am Tor vorbeiging, bis zur Pause nichts Nennenswertes mehr. Im zweiten Abschnitt hatten dann die Einheimischen den besseren Start und tauchten das eine oder andere Mal gefährlich im Strafraum auf, ohne sich aber entscheidend durchsetzen zu können. Nach knapp einer Stunde kam die Werner-Elf dann nach einem Eckball zu so etwas wie einer Torchance, konnte diese aber nicht nutzen. Fast im Gegenzug hatten die Platzherren die Chance zum 2:0, doch der Schuss strich hauchdünn am langen Pfosten vorbei. Es dauerte dann bis zur 77. Minute ehe die SGM T/A ihren ersten (!) gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor abgab. Dabei lenkte der Keeper den Versuch von Niklas Villinger aus etwa 17 Metern gekonnt noch um den Pfosten. In den Schlussminuten öffneten die Gäste dann die Abwehr, was den Hausherren Gelegenheiten zum Kontern gab. Dabei verhinderte Daniel Binder, der den erkrankten Sebastian Schütte vertrat, in der 84. Minute das mögliche 2:0. Dieses gelang der Heim-SGM dann aber in der 90. Minute mit einem Heber aus gut 25 Metern, was zugleich die endgültige Entscheidung war. Die letzte Chance des Spiels hatte dann in der Nachspielzeit noch Christian Villinger, doch dessen Schuss ging knapp über den Kasten.