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Zwei Fernduelle um den Auf- und Abstieg am letzten Spieltag
FC Wehr bietet bei Urs Kesers Heimabschied einen offenen Schlagabtausch
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
„Da zitterst du außen richtig mit“: Leon Boos erzielte den Zeller Siegtreffer. | Archivfoto: Matthias Konzok
Aufgrund Spielermangels mussten die Murger, die seit mehreren Wochen als Absteiger in die Kreisliga A feststehen, ihr letztes Saisonheimspiel gegen Waldhaus absagen. „Fast die komplette Mannschaft war am Wochenende im Ausland bei einer Hochzeit eines Mitspielers“, erklärte der Murger Sportchef Mehmet Yildiz den Spielausfall. Durch den Wertungssieg hatten die Waldhauser den Klassenerhalt endgültig sicher.