 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Zwei Fernduelle um den Auf- und Abstieg am letzten Spieltag

FC Wehr bietet bei Urs Kesers Heimabschied einen offenen Schlagabtausch

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
„Da zitterst du außen richtig mit“: Leon Boos erzielte den Zeller Siegtreffer. | Archivfoto: Matthias Konzok
„Da zitterst du außen richtig mit“: Leon Boos erzielte den Zeller Siegtreffer. | Archivfoto: Matthias Konzok

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BZL Hochrhein

Gestern, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Murg
SV Blau-Weiß MurgMurg
SV Waldhaus
SV WaldhausWaldhaus
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4
§ Urteil
Aufgrund Spielermangels mussten die Murger, die seit mehreren Wochen als Absteiger in die Kreisliga A feststehen, ihr letztes Saisonheimspiel gegen Waldhaus absagen. „Fast die komplette Mannschaft war am Wochenende im Ausland bei einer Hochzeit eines Mitspielers“, erklärte der Murger Sportchef Mehmet Yildiz den Spielausfall. Durch den Wertungssieg hatten die Waldhauser den Klassenerhalt endgültig sicher.

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Wehr bietet bei Urs Kesers Heimabschied einen offenen Schlagabtausch (BZ-Plus)

Gestern, 15:30 Uhr
FC Zell i.W.
FC Zell i.W.Zell i.W.
FC Schönau
FC SchönauSchönau
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Abpfiff
Die letzten Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga sind nochmal vertagt. Der FC Zell verteidigt den zweiten Platz, im Tabellenkeller hoffen die SF Schliengen weiter auf den Klassenerhalt. Zum Gesamtbericht: Zwei Fernduelle um den Auf- und Abstieg am letzten Spieltag (BZ-Plus)