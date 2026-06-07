Zwei Fernduelle um den Auf- und Abstieg am letzten Spieltag

Aufgrund Spielermangels mussten die Murger, die seit mehreren Wochen als Absteiger in die Kreisliga A feststehen, ihr letztes Saisonheimspiel gegen Waldhaus absagen. „Fast die komplette Mannschaft war am Wochenende im Ausland bei einer Hochzeit eines Mitspielers“, erklärte der Murger Sportchef Mehmet Yildiz den Spielausfall. Durch den Wertungssieg hatten die Waldhauser den Klassenerhalt endgültig sicher.

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Wehr bietet bei Urs Kesers Heimabschied einen offenen Schlagabtausch (BZ-Plus)