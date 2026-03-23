Zwei Fehler entscheiden TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II unterliegt Blaues Wunder Hannover von ck · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Blaues Wunder

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat in der Bezirksliga 2 Hannover eine 0:2-Niederlage bei SG Blaues Wunder Hannover hinnehmen müssen. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie entschieden laut Trainer Marcel Pawlow vor allem individuelle Fehler und die mangelhafte Chancenverwertung.

„Das Spiel ist relativ einfach erklärt: zwei Fehler, zwei Gegentore“, sagte Pawlow nach der Partie. Beim ersten Treffer habe seine Mannschaft „einen Zweikampf nicht richtig zu Ende gespielt“, beim zweiten Tor „patzt leider Jannes Meyer“. Dabei sah der Trainer durchaus Möglichkeiten für ein anderes Spiel. „Vor dem 2:0 müssen wir das 1:1 machen durch Ricardo. Dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel für uns drehen.“ Auch ein später Elfmeter brachte keine Wende: „Beim Stand von 2:0 verschießen wir einen Elfmeter durch Timon Kian Assassi. So ist es leider im Fußball.“

Personell ging der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II angeschlagen in die Begegnung. „Mich erreichen vorm Spiel zwei Absagen krankheitsbedingt mit Florian Pawlow und Philipp Finkendey. Dazu saß Fynn Bartholomäus krank auf der Bank und Jonas Thimm sowie Timon Kian Assassi sind erkältet ins Spiel gegangen“, erklärte Pawlow, betonte aber: „Das soll keine Ausrede sein.“ Trotz spielerischer Vorteile nach dem Seitenwechsel blieb der Ertrag aus. „Zweite Halbzeit haben nur wir gespielt“, so Pawlow, „aber wenn du deine Chancen nicht nutzt, kannst du keine Punkte holen.“