Zwei Favoritensiege - und einmal schlägt Aufsteiger-David den Goliath

Der TSV Seebach meldet sich nach zwei Niederlagen mit einem fulminanten 4:1-Sieg gegen Kosova Regensburg zurück auf der Landesliga-Bühne. Zwar gingen die Oberpfälzer durch ein Tor von Ayri nach gut zehn Minuten in Führung, doch in der Folge sorgten Wittenzellner, Sokol, Richert und zuletzt Schwarzmüller (per Foulelfmeter) für klare Verhältnisse. Die Niederbayern springen in der Tabelle damit von Platz fünf vor auf zwei - und sind somit erster Verfolger von Liga-Primus Landshut. Für Kosova, das auch im zehnten Spiel in Serie ohne Dreier bleibt, geht's vom Relegationsplatz eins zurück auf Abstiegsrang siebzehn. Erwähnenswert: Nach 1.275 Tagen stand Seebachs Tobi Biermeier nach seiner Kreuzbandverletzung (vom 26. März 2022) wieder auf dem Platz.

Im Oberpfalz-Duell zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem TB 03 Roding avancierte Leopold Knauer mit seinen beiden Treffern zum "Man of the Match". Nach 18 Minuten brachte er die Elf von Erkan Kara erstmals in Führung. Sein Tor zum 2:0-Endstand gelang ihm in der 55. Der ASV wurde somit seiner Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten gerecht, wenn er auch gegen Ende das Glück auf seiner Seite hatte. "BUL" darf sich über den siebten Saisonerfolg freuen und auf Platz vier der Rangliste vorrücken. Roding muss nach nunmehr fünf verlorenen Partien weiterhin die Rote Laterne tragen.

Für eine größere Überraschung sorgte im dritten Spiel an diesem Landesliga-Sonntag Aufsteiger FC Teisbach, der sich als viel zitiertes Kellerkind gegen den SV Schwandorf-Ettmansdorf mit einem 3:1-Heimsieg durchsetzen konnte. Rothut brachte die Oberpfälzer nach gut 20 Minuten in Führung. Maximilian Bauer sah bei den Gästen nach 30 Minuten die rote Karte - das folgende Überzahlspiel wussten die Niederbayern zu nutzen: Bagci (46.), Zahn (59.) und Christopoulos (82.) erzielten die Treffer für die Baumgartl-Elf. Schwandorfs Sodji sah in der Nachspielzeit ebenfalls Rot. Der FCT klettert mit dem zweiten Saisonsieg um einen Platz nach oben auf Rang sechzehn. Die Most-Truppe bleibt nach nunmehr fünf Partien ohne Dreier auf Platz sieben.