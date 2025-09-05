Zwei Fast-Bezirksligisten im Duell: Bergheim fordert FSV-Reserve

Mit dem Begriff Topspiel ist es immer so eine Sache - wer weiß schon am zweiten Spieltag, was sich im Laufe der Saison zu einem Duell zweier Spitzenmannschaften entwickeln könnte? Zu Beginn einer Saison muss man an dieser Stelle andere Parameter anwenden: Wo kommt eine Mannschaft her? Was hat sie in der vergangenen Saison gezeigt? Wie wurde sich personell verstärkt?

Zwei Fast-Bezirksligisten im Duell



Zwei Fast-Bezirksligisten im Duell



Wirft man einmal den Blick auf die abgelaufene Spielzeit, dann ist das Duell zwischen dem SV Bergheim und dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II definitiv in die Topspiel-Kategorie zu packen. Die FSV-Reserve ist im Sommer dramatisch aus der Bezirksliga abgestiegen, kämpfte bis zum letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt und musste am Ende wegen der schlechteren Tordifferenz den Gang in die Kreisliga A antreten. Der SV Bergheim versuchte seinerseits in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Sieben Punkte fehlten dem Team von Gerrit Pirotte letztlich zum Platz an der Sonne. Ob beide nun oben mitspielen können, wird sich in den kommenden Monaten herauskristallisieren. Bergheim ist mit einem 2:1-Sieg über Aufsteiger Müllekoven gestartet, Neunkirchen-Seelscheid trennte sich 3:3 vom TFC Inter Troisdorf.

Der TSV Wolsdorf ist ideal in die Saison gestartet: Mit 4:0 überrollte der Vorjahres-Elfte über den 1. FC Niederkassel II. Nun hat der TSV mit Fortuna Müllekoven einen Aufsteiger zu Gast. Die Fortunen warten nach ihrer A-Liga-Rückkehr noch auf den ersten Punkt, hatten es am ersten Spieltag aber ja bekanntlich auch mit einem dicken Brocken zu tun und verkauften sich achtbar. Wie nachhaltig der Wolsdorfer Kantersieg zum Auftakt war, ist aktuell naturgemäß noch schwierig einzuordnen - einen ersten Aufschluss gibt es am Sonntag.