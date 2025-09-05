 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielvorbericht
Der SV Bergheim wurde in der vergangenen Saison Dritter. – Foto: stefan.hahne@web.de

Zwei Fast-Bezirksligisten im Duell: Bergheim fordert FSV-Reserve

Kreisliga A Sieg: Es fehlte gar nicht so viel, da hätte es das Duell zwischen dem SV Bergheim und dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II in der Bezirksliga gegeben. Jetzt treffen sie am zweiten Spieltag aufeinander.

Mit dem Begriff Topspiel ist es immer so eine Sache - wer weiß schon am zweiten Spieltag, was sich im Laufe der Saison zu einem Duell zweier Spitzenmannschaften entwickeln könnte? Zu Beginn einer Saison muss man an dieser Stelle andere Parameter anwenden: Wo kommt eine Mannschaft her? Was hat sie in der vergangenen Saison gezeigt? Wie wurde sich personell verstärkt?

Zwei Fast-Bezirksligisten im Duell

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:00

Wirft man einmal den Blick auf die abgelaufene Spielzeit, dann ist das Duell zwischen dem SV Bergheim und dem FSV Neunkirchen-Seelscheid II definitiv in die Topspiel-Kategorie zu packen. Die FSV-Reserve ist im Sommer dramatisch aus der Bezirksliga abgestiegen, kämpfte bis zum letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt und musste am Ende wegen der schlechteren Tordifferenz den Gang in die Kreisliga A antreten. Der SV Bergheim versuchte seinerseits in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Sieben Punkte fehlten dem Team von Gerrit Pirotte letztlich zum Platz an der Sonne. Ob beide nun oben mitspielen können, wird sich in den kommenden Monaten herauskristallisieren. Bergheim ist mit einem 2:1-Sieg über Aufsteiger Müllekoven gestartet, Neunkirchen-Seelscheid trennte sich 3:3 vom TFC Inter Troisdorf.

Reitet Wolsdorf die Welle?

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
15:15

Der TSV Wolsdorf ist ideal in die Saison gestartet: Mit 4:0 überrollte der Vorjahres-Elfte über den 1. FC Niederkassel II. Nun hat der TSV mit Fortuna Müllekoven einen Aufsteiger zu Gast. Die Fortunen warten nach ihrer A-Liga-Rückkehr noch auf den ersten Punkt, hatten es am ersten Spieltag aber ja bekanntlich auch mit einem dicken Brocken zu tun und verkauften sich achtbar. Wie nachhaltig der Wolsdorfer Kantersieg zum Auftakt war, ist aktuell naturgemäß noch schwierig einzuordnen - einen ersten Aufschluss gibt es am Sonntag.

Die weiteren Spiele des 2. Spieltags

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:15

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
13:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
13:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
15:15

Aufrufe: 05.9.2025, 14:30 Uhr
Niklas BienAutor