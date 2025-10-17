"Zwei extrem wichtige Spiele": Richtungsweisende Wochen für Bruckmühl

Der SV Bruckmühl startet in zwei sehr richtungsweisende Wochen in der Bezirksliga Ost. Am 14. Spieltag gastiert der SVB beim Tabellennachbar SV Aschau am Inn.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl ist so langsam in der Bezirksliga Ost angekommen. Der Landesliga-Absteiger blieb zuletzt viermal in Folge ungeschlagen und legte damit laut Trainer Mike Probst eine „Mini-Serie, die auch ganz wichtig für die Köpfe ist“, hin. Damit zählt sein Team sogar zu den formstärksten Mannschaften der Liga.

Am vergangenen Spieltag holte der SVB beim Heimsieg gegen den SV Waldperlach „überlebenswichtige Punkte“ und blieb dabei in der Liga zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer, wettbewerbsübergreifend sogar schon seit vier Partien. Auch offensiv haben sich die Bruckmühler inzwischen deutlich stabilisiert. Sieben eigene Treffer stehen im Rahmen der „Mini-Serie“ im Ligabetrieb zu Buche.

Trotz der positiven Entwicklung der letzten Wochen ist Probst noch nicht voll zufrieden mit dem Leistungsniveau seines Teams: „Die Jungs sind sehr ehrgeizig und wissen dementsprechend selbst, dass sie das ein oder andere auch noch besser machen können. Aber man muss aktuell nicht immer den Finger in die Wunde legen.“

SV Bruckmühl konnte sich tabellarisch verbessern

Immerhin ist der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz für den ehemals sogar Letzten auf sieben Punkte angewachsen. Die gesicherte Zone ist zudem nur noch zwei Zähler entfernt.

Bis zur Winterpause warten auf das Probst-Team beim Blick auf die Tabelle noch immens richtungsweisende Spiele. Vor allem die nächsten beiden Partien sind „eindeutig zwei extrem wichtige Spiele“, stellte auch Probst fest.

„Was nutzt es uns, schönen Fußball zu spielen, aber keine Punkte zu haben?“

Am Samstag gastiert der SVB ab 15 Uhr beim punktgleichen SV Aschau am Inn zu fast schon einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Am darauffolgenden Spieltag geht es gegen Schlusslicht TSV Siegsdorf. Mit sechs Punkten aus den beiden Partien könnte sich der Ex-Landesligist vorerst etwas aus der akuten Abstiegsgefahr befreien.

Dieses Ziel hat natürlich auch für Probst höchste Priorität: „Das Hauptaugenmerk liegt im Moment darauf, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Was nutzt es uns, schönen Fußball zu spielen, aber keine Punkte zu haben?“

SV Aschau am Inn: Aufsteiger ist Unentschieden-König

Folglich soll die Mini-Serie auch in Aschau am Inn weitergehen. Der Aufsteiger stieg vor der Saison nach elf Jahren wieder aus der Kreisliga auf und hat nach 13 Spielen ebenfalls 13 Punkte auf dem Konto, liegt jedoch aufgrund des um ein Tor schlechteren Punkteverhältnisses hinter dem SVB.

Der SV ist bislang der Unentschieden-König der Liga. Schon sieben Mal teilte der Bezirksliga-Rückkehrer in dieser Saison die Punkte. Zugleich konnten die Aschauer erst zwei Siege feiern, trotzten vor wenigen Wochen jedoch Tabellenführer VfB Forstinning. Der SVB muss also eindeutig gewarnt sein. (Alexander Nikel)