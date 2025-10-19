Zwei Ex-Spieler ärgern Nettetal, Mennrather Serie endet

Die Quittung folgte in der Nachspielzeit: Leonard Lekaj, einst selbst im Nettetaler Trikot aktiv, brachte einen Freistoß aus halblinker Position hoch in den Strafraum. Dort stieg der Ex-Nettetaler Leo Stegner am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz – der entscheidende Treffer in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel. Anschließend sah Nettetals Kapitän Pascal Schellhammer wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte, was den bitteren Abend zusätzlich abrundete.

Trainer Kemal Kuc zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die Art und Weise der Niederlage: „Es war ein Kampfspiel ohne viele Chancen. Manchmal bekommt man im ganzen Spiel nur eine Gelegenheit – und die muss man dann nutzen. Kapellen hat durch lange Bälle und Standards versucht, Druck zu erzeugen. Wir haben ihnen in der zweiten Halbzeit mit zu vielen unnötigen Fouls genau diese Möglichkeiten geliefert. Das Spiel hätte 0:0 enden können – damit hätten wir leben können.“