Zwei Ex-Spieler ärgern Nettetal, Mennrather Serie endet

Der SC Union Nettetal hat am Freitagabend eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den SC Kapellen-Erft unterlag das Team von Trainer Kemal Kuc mit 0:1 – entschieden wurde die chancenarme Partie erst in der Nachspielzeit. Im Mittelpunkt standen ausgerechnet zwei ehemalige Nettetaler.
Von Beginn an entwickelte sich ein zähes Spiel, in dem beide Mannschaften wenig Risiko eingingen. Nettetal versuchte, über kontrollierten Spielaufbau Chancen zu kreieren, während Kapellen vor allem auf lange Bälle und Standards setzte.
Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Nettetal durch Branimir Galic (32.), der nach einem starken Zuspiel von Phillip Spickenbaum frei vor dem Tor auftauchte, jedoch an Kapellens Keeper Jan Pillekamp scheiterte. Insgesamt blieb die erste Hälfte aber arm an Höhepunkten.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, aber ohne große spielerische Höhepunkte. Nettetal kontrollierte über weite Strecken den Ball, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Kapellen lauerte weiterhin auf ruhende Bälle – und bekam durch wiederholte Nettetaler Fouls immer wieder die Möglichkeit dazu.
Kurz vor dem Ende hatte Union noch einmal eine große Chance: Nach einem Standard kam erneut Branimir Galic im Strafraum zum Abschluss – sein Schuss klatschte jedoch an den Pfosten. Es war die wohl beste Gelegenheit des gesamten Spiels, doch das nötige Quäntchen Glück fehlte.
Die Quittung folgte in der Nachspielzeit: Leonard Lekaj, einst selbst im Nettetaler Trikot aktiv, brachte einen Freistoß aus halblinker Position hoch in den Strafraum. Dort stieg der Ex-Nettetaler Leo Stegner am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz – der entscheidende Treffer in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel. Anschließend sah Nettetals Kapitän Pascal Schellhammer wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte, was den bitteren Abend zusätzlich abrundete.
Trainer Kemal Kuc zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die Art und Weise der Niederlage: „Es war ein Kampfspiel ohne viele Chancen. Manchmal bekommt man im ganzen Spiel nur eine Gelegenheit – und die muss man dann nutzen. Kapellen hat durch lange Bälle und Standards versucht, Druck zu erzeugen. Wir haben ihnen in der zweiten Halbzeit mit zu vielen unnötigen Fouls genau diese Möglichkeiten geliefert. Das Spiel hätte 0:0 enden können – damit hätten wir leben können.“
Nach fünf Siegen in Serie hat der SC Victoria Mennrath erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den bis dato sieglosen VfB 03 Hilden II unterlag die Mannschaft im Heimspiel mit 2:3.
Die Partie begann optimal für die Gastgeber: Bereits in der 9. Minute traf Philipp Preckel zur 1:0-Führung für Mennrath. Doch nur wenige Minuten später nahm das Spiel eine dramatische Wendung. In der 13. Minute sah Preckel nach einem möglichen Nachtreten die Rote Karte – eine umstrittene Entscheidung für Mennrath, die den Spielverlauf entscheidend beeinflusste.