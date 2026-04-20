Zwei Ex-Regionalligaspieler glänzen beim 4:4 des DKSV Helene Essen

Dominik Borutzki und Hasan Akcakaya waren auch schon höherklassig unterwegs. – Foto: Spielerprofile

Am Ende einer turbulenten Begegnung reichte es für den DKSV Helene Essen nur zu einem Remis gegen SuS Haarzopf II. Somit bleibt es für die Elf von Firat Akkus weiterhin eng im Abstiegskampf, schon am Donnerstag steht ein Duell gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten an.

Mit zuvor zwei Siegen in Folge durfte der DKSV eigentlich mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Mit einem hervorragend aufgelegten Dominik Borutzki hatten die Gäste zunächst aber ihre Probleme. Der ehemalige Regionalligaspieler glänzte mit drei Treffern in der ersten Hälfte (18.,26.,40.). Zwischenzeitlich verkürzte Hasan Akcakaya (35.), der seinerseits in der Vorsaison auch einige Regionalligaspiele auf dem Buckel und noch bis zur Hinrunde im Oberliga-Kader des VfL Jüchen-Garzweiler stand. Für seinen neuen Klub war es bereits der sechste Treffer im siebten Einsatz. Sein Torekonto konnte er im zweiten Durchgang noch weiter aufpolieren (69.). Zusammen mit den Treffern von Welat Er (54., 75.) drehten die Gäste somit die Partie. Doch für drei Punkte sollte es trotzdem nicht reichen. Noch kurz vor Schluss sorgte Daniel Petz für den 4:4-Endstand (87.).

„Ein klassischer offensiver Schlagabtausch war es aus meiner Sicht nicht. Es waren eher einfache Fehler auf beiden Seiten, die dann auch direkt bestraft wurden“, erklärte Sportchef Firat Akkus nach der Partie. Gleichzeitig betonte er die Qualität des Gegners: "In unserer Liga weiß jeder, welche Qualität Haarzopf hat – das ist eine super faire Mannschaft mit vielen guten Fußballern.“

Vor allem mit der Reaktion seiner Mannschaft nach der Pause zeigte sich Akkus zufrieden: "In der Halbzeit haben die Trainer die richtigen Worte gefunden und uns nochmal wachgerüttelt.“

Vergebene Chancen und bittere Entscheidungen

Trotz der eindrucksvollen Aufholjagd überwog am Ende ein gemischtes Gefühl. "Was gefehlt hat, war ein bisschen Glück. Wir verschießen einen Elfmeter und haben bei der ein oder anderen Entscheidung auch Pech“, schildert Akkus. Damit spielte er auf den Unparteiischen an, der aus seiner Sicht nicht immer komplett richtig lag: "Wenn Gegentore aus klare Abseitsposition entstehen, ist es natürlich bitter. Das soll aber keine Ausrede sein - wir müssen das Spiel vorher entscheiden."

So fühlt sich der Punktgewinn für den Tabellenzwölften letztlich nicht wie ein Erfolg an: „Der Punkt ist okay, aber nach dem späten Gegentor und der zweiten Halbzeit fühlt es sich eher wie eine Niederlage an.“

Mit Blick auf die aktuelle Situation ordnet Akkus die Lage nüchtern ein. Viele kurzfristige Ausfälle und eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten erschweren die Entwicklung, zudem befindet sich das Team im Umbruch. „Ob wir am Ende drin bleiben oder absteigen, wird sich zeigen – beides wäre für uns kein Beinbruch.“

Gegen den FC Karnap könnte sich der DKSV am Donnerstagabend (23. April) wieder etwas Luft nach untern verschaffen.