Zwei Ex-Plauener sichern Glauchau den Dreier

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Der VFC Plauen hatte noch eine Rechnung mit dem VfB Empor Glauchau offen, hatten doch die Glauchauer den Spitzenstädtern zum Saisonstart mit dem 1:0-Sieg den Dreier geklaut. Im Nachholspiel wollten die Kicker vom VFC Plauen den Spieß umdrehen. Etwas Brisanz im Spiel war schon vorprogrammiert. So trainierte Nico Quade einst die Kicker aus der Vogtlandmetropole. Heute steht er auf der anderen Seite wie auch Maik Ebersbach, Luis Werrmann, Tommy Barth, Marian Albustin und Philipp Sovago. Dass die Plauener zum zweiten Mal das Nachsehen haben sollten, das schmerzt schon ein wenig. Die „Spielverderber“ waren ausgerechnet zwei Ex-VFC-er, ein hervorragend haltender VfB-Torhüter Ebersbach und der Siegtorschütze Sovago, der den Treffer in der 88. Spielminute erzielte.



Das Spiel begann schleppend. Dabei hatte die Heimelf mehr Ballbesitz und war einem Torerfolg näher als Plauen. Hundertprozentige Möglichkeiten erarbeiteten sich die VfB-Kicker aber auch nicht. Doch was der VFC Plauen ablieferte in den ersten 45 Minuten, das war einfach unwürdig einer Spitzenmannschaft. Da ging so ziemlich gar nichts. Die Spitzen hingen in der Luft und so richtig männlich sah das alles nicht aus. Zusammengefasst: Spielerisch und kämpferisch war das einfach dünn.



VFC-Trainer Norman Zschach hatte wohl auch genug gesehen, tauschte drei Spieler in der 46. Minute. Es kamen Can Tanriver, Amaar Hussain und Tyron Haake. Jetzt wurde das Spiel der Plauener druckvoller, Chancen wurden kreiert. Vier glasklare Chancen blieben jedoch ungenutzt. Valentin Sponer, Tyron Profis, Paul Kämpfer und Tyron Haake sowie Maurice Wagner brachten den Ball nicht im Glauchauer Tor unter, wobei Torhüter Ebersbach mehrfach glänzte. Viel mehr gibt es zu einem enttäuschenden Spiel nicht zu sagen. Ein Sonntagsschuss von Philipp Sovago brachte den Glauchauern den Sieg.