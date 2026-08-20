Zwei Essener Duelle am Freitag, nächstes Solinger Derby für DV

Baran Sekerr und RWE II gastieren beim FC Kray. – Foto: Markus Becker

Für die Sportfreunde Katernberg startete die neue Spielzeit mit einer krachenden Niederlage gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:7). So bietet sich dem Team von Sascha Hense mit dem Abendspiel gegen den ebenfalls sieglos gestarteten SC Werden-Heidhausen die Möglichkeit, die anfängliche Pleite vergessen zu machen. Zur zweiten kreisinternen Begegnungen messen sich der FC Kray und Rot-Weiss Essen II. Beide Teams treffen sich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder in einem Pflichtspiel

Am Sonntag will Tabellenführer Frintrop sicher den guten Eindruck auch gegen die DJK BW Mintard bestätigen. Aufsteiger TSV Eller gastiert beim Vizemeister SC Kapellen. Für DV Solingen wartet nach dem erfolgreichen Beginn gegen den TSV nun auch der nächste Rivale aus der Klingenstadt. Es geht gegen Landesliga-Neuling SV Solingen.