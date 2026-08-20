Zwei Essener Duelle am Freitag, nächstes Solinger Derby für DV

Für die Sportfreunde Katernberg startete die neue Spielzeit mit einer krachenden Niederlage gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:7). So bietet sich dem Team von Sascha Hense mit dem Abendspiel gegen den ebenfalls sieglos gestarteten SC Werden-Heidhausen die Möglichkeit, die anfängliche Pleite vergessen zu machen. Zur zweiten kreisinternen Begegnungen messen sich der FC Kray und Rot-Weiss Essen II. Beide Teams treffen sich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder in einem Pflichtspiel
Am Sonntag will Tabellenführer Frintrop sicher den guten Eindruck auch gegen die DJK BW Mintard bestätigen. Aufsteiger TSV Eller gastiert beim Vizemeister SC Kapellen. Für DV Solingen wartet nach dem erfolgreichen Beginn gegen den TSV nun auch der nächste Rivale aus der Klingenstadt. Es geht gegen Landesliga-Neuling SV Solingen.
3. Spieltag
28.08.26 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
30.08.26 TSV Eller 04 - DV Solingen
30.08.26 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
30.08.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.26 SV Solingen 08/10 - SC Velbert
30.08.26 TSV Solingen - SSV Bergisch Born
30.08.26 SG Unterrath - ESC Rellinghausen
30.08.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
30.08.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop
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