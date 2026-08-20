 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Zwei Essener Duelle am Freitag, nächstes Solinger Derby für DV

Landesliga, Gruppe 2: Nach dem emotionalen Auftakt gegen den ESC Rellinghausen hofft Rot-Weiss Essen gegen den FC Kray auf den ersten Dreier. DV Solingen misst sich mit dem nächsten Stadtrivalen

von Markus Becker · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Baran Sekerr und RWE II gastieren beim FC Kray.
Baran Sekerr und RWE II gastieren beim FC Kray. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Für die Sportfreunde Katernberg startete die neue Spielzeit mit einer krachenden Niederlage gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:7). So bietet sich dem Team von Sascha Hense mit dem Abendspiel gegen den ebenfalls sieglos gestarteten SC Werden-Heidhausen die Möglichkeit, die anfängliche Pleite vergessen zu machen. Zur zweiten kreisinternen Begegnungen messen sich der FC Kray und Rot-Weiss Essen II. Beide Teams treffen sich zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder in einem Pflichtspiel

Am Sonntag will Tabellenführer Frintrop sicher den guten Eindruck auch gegen die DJK BW Mintard bestätigen. Aufsteiger TSV Eller gastiert beim Vizemeister SC Kapellen. Für DV Solingen wartet nach dem erfolgreichen Beginn gegen den TSV nun auch der nächste Rivale aus der Klingenstadt. Es geht gegen Landesliga-Neuling SV Solingen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Morgen, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
19:15

Morgen, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
13:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

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So geht es weiter

3. Spieltag
28.08.26 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
30.08.26 TSV Eller 04 - DV Solingen
30.08.26 Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
30.08.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.26 SV Solingen 08/10 - SC Velbert
30.08.26 TSV Solingen - SSV Bergisch Born
30.08.26 SG Unterrath - ESC Rellinghausen
30.08.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
30.08.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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