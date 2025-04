Zwei entscheidende Fehlentscheidungen: Verschiedene Gefühlswelten bei Raisting und Habach

Weit heftiger fielen die Proteste nach der zweiten Szene in der Nachspielzeit aus. Diesmal hieß es 2:2 –Andreas Heichele hatte ein Habacher Missverständnis zwischen Abwehr und Torwart genutzt – und die Fahne des Linienrichters schnellte direkt vor Franz’ Augen in die Höhe, als wiederum Multerer den Ball zum vermeintlichen Sieg ins Tor schob. „War gar nicht möglich, da Abseits zu stehen“, befand Franz. Es kann gut sein, dass die Raistinger am Ende dieser so erfolgreichen Saison auf die beiden Spiele gegen Peiting (0:1) und Habach zurückblicken und sich grenzenlos über fünf verschenkte Punkte ärgern.

Wobei auch die Gäste ihren Gram herunterschlucken mussten. Schließlich führten sie zweimal und sahen direkt nach dem Abpfiff die Ergebnisse der Konkurrenz. Ein Sieg hätte sie bis auf drei Punkte an den rettenden elften Platz herangebracht. „Ist natürlich bitter. Aber wenn wir immer diesen Kampf an den Tag legen, sehe ich uns gewappnet“, hielt Felix Habersetzer fest. Der Routinier des ASV übernahm in dieser Woche das Coaching für den immer noch kranken Korbinian Gerg.

„Unser Ziel war, das Spiel offen zu halten“

Der frühere Regionalliga-Akteur liebäugelt sowieso mit einer Trainer-Laufbahn nach der aktiven Karriere, will Lizenzen erwerben. Sein taktisches Gespür ermöglichte den Habachern einen Traumstart. Als Lehre aus dem Mittwoch-Spiel stand der ASV weniger tief, lief die Innenverteidiger an, raubte Raisting so den Spielfluss. „Giftiger und griffiger“ sah Habersetzer seine Mannen. „Unser Ziel war, das Spiel offen zu halten.“ Mit einem Treffer von Maximilian Panholzer endete eine gute erste Hälfte der Gäste.

Hernach aber drückte und drängte der SVR. Der Ausgleich fiel nach einer Freistoßflanke, zu der wiederum die Habacher anmerkten: Das Vergehen - Ballsperre - fand so nicht statt. „Hat er falsch gesehen, ansonsten super gepfiffen“, sagte Habersetzer. Auch wenn das Spiel hernach völlig in Richtung Raisting kippte, legte es gleichzeitig sämtliche Missstände offen. Ohne Kapitän Maximilian König „fehlt ein Stück weit Herz“, hielt der Trainer fest. Dazu bemerkte man gerade im Kreativ-Bereich den Ausfall diverser Spieler. Zuletzt stand der SVR defensiv nicht mehr so stabil. Beide Tore der Habacher fielen nach demselben Prinzip: Ball von außen ins Zentrum. So freute sich nach dem Derby nur ein Team – der ASV. Trainer Habersetzer hielt fest: „Der Punkt könnte noch wichtig werden.“