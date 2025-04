„Zwei entgangene Punkte können am Ende weh tun“ – Grünwald vor entscheidenden Wochen

Erfreut war de Prato, wie sich seine noch nicht recht an Naturrasen gewöhnte Truppe mit den Verhältnissen arrangierte: „Auf schwierigem Boden haben wir es besser gemacht als beim 0:3 im letzten Auswärtsspiel in Sonthofen. Wir haben versucht, einen Mix zu finden zwischen langen Bällen hinter die Kette, was wir häufiger gemacht haben als sonst, und unserem Kombinationsfußball. Wir haben aber auch oft die falsche Entscheidung getroffen.“

Insgesamt waren die Grün-Weißen dem Sieg aber näher als die Hausherren. So scheiterte Niklas Kern in der ersten Halbzeit nach einem guten Spielzug an Torwart Michael Loroff, die anschließende Ecke servierte Alexander Rojek in den Rückraum, von wo Linor Shabani abzog. Doch ein Verteidiger verhinderte für den bereits überwundenen Loroff den Einschlag. „Das war ein überragender Distanzschuss“, sah de Prato in dieser Aktion einen der Höhepunkte der Partie.

Trotz beachtlicher Bilanz in den letzten Spielen, eher zwei verlorene Punkte

Nach dem Wechsel hatte Marcel Kosuch noch eine Großchance, er zielte aber drüber. Augsburg wurde nur einmal gefährlich, kurz vor Schluss war TSV-Keeper Stefan Marinovic aber zur Stelle. Mit der letzten Aktion des Spiels wären die Grün-Weißen doch noch fast als Sieger vom Platz gegangen: Der Abschluss von Dario Matijevic fand seinen Weg an Freund und Feind vorbei, war jedoch zu zentral, Loroff konnte parieren.

Wie er das Resultat am Ende verbuchen sollte, darüber war sich de Prato nicht ganz schlüssig: „Wir haben jetzt seit der Winterpause in sechs Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Das ist für unsere Situation beachtlich. Und ich könnte sagen: Ein Punkt auswärts ist gut“, bewertete er es einerseits positiv. Andererseits äußerte er auch eine Befürchtung: „So eng, wie es in der Liga zugeht, könnten uns die zwei entgangenen Punkte am Ende weh tun.“ Obwohl sein Team näher an einem Torerfolg war, räumte der TSV-Coach aber auch ein: „Eigentlich hatte das Spiel keinen Sieger verdient, wenn man ehrlich ist.“

Duelle gegen Pipinsried und Kirchanschöring stellen Grünwald auf die Probe

Klar ist für de Prato, dass sich sein Team in den nächsten beiden schweren Auswärtspartien, am kommenden Freitag (18 Uhr) beim FC Pipinsried und am Gründonnerstag beim SV Kirchanschöring steigern muss, um zu punkten. „Gerade Pipinsried hat so viel individuelle Klasse, die gehören unter die Top drei. Da hängen die Trauben höher.“ Defensiv sieht de Prato seine Mannschaft immerhin gerüstet, auch weil der am Knie angeschlagene David Wörns wieder fit ist und in Augsburg seinen Wert für die Abwehr unterstrich: „Er tut uns schon gut.“