„Zwei enorm wichtige Siege“: Nörten mit Lebenszeichen

Der Spielverlauf in Göttingen war von Beginn an klar strukturiert. SSV Nörten-Hardenberg trat diszipliniert auf, stand kompakt und nutzte seine erste klare Möglichkeit. In der 16. Minute traf Killian Kurmes zum 0:1. Die Gäste hielten die Ordnung und ließen Sparta kaum zur Entfaltung kommen. „Das war ein sehr disziplinierter Auftritt, hochkonzentriert, wir haben alles reingehauen“, sagte Silvan Steinhoff.

Sparta fand im weiteren Verlauf kein Mittel, die Defensive der Gäste ernsthaft zu gefährden. Nörten kontrollierte das Spiel, ohne frühzeitig nachzulegen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung. In der 84. Minute erhöhte Lucas Duymelinck auf 0:2, zwei Minuten später traf er erneut zum 0:3 (86.). Damit war die Partie endgültig entschieden. „Wir haben wirklich wenig anbrennen lassen und vorne unsere Chancen genutzt“, erklärte Silvan Steinhoff.

Der Sieg war aus Sicht der Gäste folgerichtig. „Am Ende auch hochverdient gewonnen“, sagte Silvan Steinhoff. Dabei verwies er auch auf die Gesamtleistung über beide Spiele hinweg: „Wir haben endlich das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben – maximalen Einsatz, absoluter Wille und 100 Prozent Laufbereitschaft.“

Bereits am Freitag hatte der SSV Nörten-Hardenberg mit einem 2:0 gegen SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen vorgelegt. Trotz personeller Ausfälle setzte sich die Mannschaft durch. „Viele Stammspieler sind ausgefallen, trotzdem haben die Jungs, die reingekommen sind, das super gemacht“, so Silvan Steinhoff. Auch dieses Spiel sei verdient gewonnen worden, selbst wenn es kein ansehnliches gewesen sei.

Die beiden Erfolge bewertet der Kapitän als wichtigen Schritt: „Das waren zwei enorm wichtige Siege, nicht nur für die Tabelle, sondern auch für das eigene Gefühl innerhalb der Mannschaft.“ Gleichzeitig bleibt die Einordnung zurückhaltend: „Es sind nur kleine Schritte in Richtung Klassenerhalt und gesichertes Mittelfeld.“

In der Tabelle verbessert sich der SSV Nörten-Hardenberg auf 29 Punkte (Platz elf) und verschafft sich Luft im unteren Tabellenbereich. Für Sparta Göttingen bleibt es bei 34 Punkten auf Platz sieben.

Der Blick richtet sich nach vorne. „Wir müssen jetzt die nächsten Wochen anknüpfen und weitere Punkte sammeln“, forderte Silvan Steinhoff. Bereits am Donnerstag empfängt der SSV Nörten-Hardenberg SV Groß Ellershausen-Hetjershausen, während Sparta Göttingen am Sonntag auf SCW Göttingen trifft.