Zwei Ennepetaler wechseln zum SV Wacker Obercastrop

Der erfahrene Stefan Siepmann (29), der seit 2016 156 Oberliga-Einsätze im Dress des TuS Ennepetal absolviert hat, schließt sich dem Großkreutz-Club an. Außerdem kommt der junge Jayden Peters (19), der viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet wurde (U17- und U19-Bundesliga) und in seinem ersten Seniorenjahr bislang zehn Oberliga-Einsätze beim TuS gesammelt hat.

Topverstärkung für die neue Saison! Stefan Siepmann kommt! Der 29-jährige großgewachsene Innenverteidiger hat eine tolle sportliche Vita. Ausgebildet wurde der gebürtige Iserlohner u.a. bei Borussia Dortmund (U10 – U14). Er spielte danach hochklassig in der U17-Bundesliga West 9 mal für den FC Schalke 04 und in der U19-Bundesliga West 23 mal für Rot-Weiß Essen. Es folgten beeindruckende 180 Oberligaspiele für ETB SW Essen und vor allem für den TuS Ennepetal.

Wacker Media traf sich an dessen 29. Geburtstag mit Stefan Siepmann nach der Vertragsunterzeichnung „auf ERIN“ zum Fototermin und Gespräch. Der angehende Gymnasialreferendar brachte Zeit mit und dazu großes Interesse an der zukünftigen Entwicklung unseres SV Wacker Obercastrop. Besonders freut er sich auf das Zusammenspiel mit Florian Gerding, dem Top-Außenverteidiger unseres WL-Teams. Beide kennen sich schon lange und freuen sich auf die kommenden Herausforderungen.

Mit Jayden Peters kommt ein gelernter Rechtsaußen. Der 19-Jährige unterschrieb seinen neuen Vertrag für die Westfalenliga-Spielzeit 2025/26 am Montagabend. Im anschließenden Gespräch mit WackerMedia berichtete er über sein bisheriges Fußballerleben, das sich für den Dortmunder interessanterweise von der Jugend an in Blau-Weiß abspielte. Das Talentwerk des VfL Bochum wurde früh sein sportliches Zuhause bis in die U17- und U19-Bundesliga West.