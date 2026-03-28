Zwei enge Duelle sind zu erwarten

Auswärts gut drauf: Trainer Miron Tadic (Mitte) und der SV Avenwedd – Foto: Jens Dünhölter

Nach dem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg vergangene Woche sowie dem 7:5-Erfolg nach Elfmeterschießen im Kreispokal-Halbfinale und dem damit verbundenen Finaleinzug geht es für den VfB Schloß Holte in der Landesliga Staffel 1 nun zum Tabellenachten Delbrücker SC. Der SV Avenwedde gastiert beim Tabellensechsten der Landesliga 1 und hofft, dort mal wieder zu punkten.

SV Heide Paderborn – SV Avenwedde. Nach zuletzt drei unglücklichen Niederlage in Folge möchte Landesligist SV Avenwedde am Sonntag beim SV Heide Paderborn die nächsten Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Ausfallen für die Partie wird definitiv der verletzte Turgay Dundar. Fraglich ist dagegen noch Patrick Plucinski, der aktuell an einer Erkältung leidet.

Trainer Miron Tadic erwartet ein enges Spiel mit einem starken Gegner. „Die Paderborner verfügen über eine gute Dynamik in ihrem Spiel und eine guten körperliche Physis. Sie sind zudem noch sehr heimstark. Wir sind aber die zweitbeste Auswärtsmannschaft in der Liga und wollen am Sonntag nach Paderborn fahren, um uns mit einem Auswärtsdreier zu belohnen“, so Coach Tadic, der auch weiß, dass die Tabellensituation „Bonewie“ fast schon dazu zwingt, etwas Zählbares mitzunehmen. Nur drei Zähler trennen den SVA vom ersten Abstiegsplatz.

Delbrücker SC – VfB Schloß Holte. Der VfB Schloß Holte möchte seine bisher herausragende Landesligasaison als Aufsteiger weiter fortsetzen und am Sonntag beim Ligakonkurrenten Delbrücker SC weitere Zähler sammeln. Das Team von Kevin Kröger muss dabei weiterhin auf Jonas Böhme (Zerrung) und Milo Friedrich (Knieprobleme) verzichten. Fraglich für die Partie ist auch Sören Brandy, der aktuell angeschlagen ist. Der Holter Trainer Kevin Kröger prognostiziert eine sehr enge Begegnung auf ausgeglichenem Niveau und erwartet einen starken Gegner.

„Delbrück ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die gut den Ball laufen lässt, eine gute Spielanlage hat und damit den Gegner erdrücken kann. Gerade mit Tobias Heering und Hasan Dere besitzen die Gastgeber zwei gute Spieler im Zentrum, die das Spiel sowohl im Zentrum als auch über Außen für den Kontrahenten schwierig machen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch in Delbrück punkten und haben uns auch schon einen Matchplan zurecht gelegt“, sagt VfB-Trainer Kevin Kröger. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15.45 Uhr im traditionsreichen Stadion Laumeskamp in Delbrück.