Zwei Endspiele in Krempel

Zum Abschluss der Saison 2024/2025 werden am morgigen Samstag zwei Pokalsieger ermittelt. Der TSV Krempel fungiert als Ausrichter der Endspiele um den Allianz NMS-Blank Cup sowie die KSB-Plakette, in denen es jeweils einen klaren Favoriten zu geben scheint.

Schon am heutigen Freitagabend herrscht Betrieb auf dem Waldsportplatz. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des TSV Krempel trifft die frisch in die Kreisliga aufgestiegene SG Neuenwalde/Krempel/Holßel in einem Freundschaftsspiel auf den benachbarten Bezirksligisten TSV Sievern.

Der erste Pokal wird am Samstag ab 14.00 Uhr vergeben. Um die KSB-Plakette streiten der FC Hagen/Uthlede III und die Debstedter Reserve. Die Rollen sind klar verteilt. Denn H/U entschied alle Pflichtspiele der laufenden Saison für sich, holte in der 3. Kreisklasse Süd die Maximalpunktzahl von 72 und erzielte dabei 170 Tore. Auch die direkten Duelle gewann die Mannschaft von Tobias Gevatter souverän mit 13:0 und 4:1. Im Rückspiel erwies sich das als Vizemeister abschließende Debstedt schon wesentlich konkurrenzfähiger. Die Zweitvertretung der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel zwang die Hagener im KSB-Plaketten-Halbfinale sogar ins Elfmeterschießen. Es gibt also Möglichkeiten, den Primus der 3. Kreisklasse in Bedrängnis zu bringen. Eine dieser wenigen Möglichkeiten will der TSV Debstedt II nutzen.