Zwei Endspiele für Alemannia Pfalzdorf

Keine Tore gab es am Freitagabend im Nachbarschaftsduell zwischen den Bezirksligisten SV Rindern und Alemannia Pfalzdorf. Vor rund 150 Zuschauern, die sich auf der Platzanlage an der Rinderner Wasserburg eingefunden hatten, durfte der abstiegsgefährdete Neuling aus Pfalzdorf mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Schließlich hatte das drittschwächste Auswärtsteam der Liga soeben bei einer der besten Heimmannschaften der laufenden Saison einen Punkt entführt.

Die Gastgeber, die ihren Übungsleiter nach der 1:5-Niederlage bei Borussia Veen zuletzt ein wenig ratlos zurückgelassen hatten, kontrollierten das Spiel in Durchgang eins, strahlten dabei allerdings nur wenig Torgefahr aus. Nach dem Seitenwechsel kam die Alemannia besser in die Partie und schaffte es, den SV Rindern vom eigenen Tor fernzuhalten. Einmal hätte es trotzdem fast geklingelt, doch Max Janssen, der in dieser Spielzeit schon häufig als erfolgreicher Freistoßschütze in Erscheinung getreten ist, traf diesmal nur den Außenpfosten. „Vor ein paar Monaten wäre der noch im Winkel gelandet“, sagte Christian Roeskens.

Schon vor der Partie hatte Gilbert Wehmen, Teammanager der Alemannia, ein Unentschieden als Ziel ausgegeben. Das 0:0 spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Platz gut wider. „Ein Sieg wäre am Ende vielleicht nicht ganz verdient gewesen. Während des Spiels hatte man zunehmend das Gefühl, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, am Ende auch gewinnen wird“, sagte Rinderns Trainer Christian Roeskens.

In der Nachspielzeit hatte der Rinderner Trainer dann noch einmal Grund zur Aufregung. Marcel Reintjes war nach Doppelpass mit Lukas Müller im Pfalzdorfer Strafraum zu Fall gekommen. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. „Da hatte er wohl in dem Moment nicht mehr die Courage, so spät noch einen Elfmeter zu pfeifen. Andererseits hätten wir das Spiel schon vorher entscheiden können“, sagte Christian Roeskens, der seinen Schützlingen dennoch eine gute Leistung attestierte. „Wir waren deutlich wacher und agiler als vor einer Woche gegen Veen. Schade, dass wir nicht auch noch ein Tor geschossen haben.“ Sein Kollege Thomas Erkens konnte mit dem Zähler sehr gut leben. Die Alemannia hat den Klassenerhalt weiter in der eigenen Hand. „Rindern hatte im ersten Durchgang Feldvorteile. Nach der Pause waren wir dann besser drin. Drei Punkte hätten uns in unserer Situation natürlich besser zu Gesicht gestanden, aber so können wir mindestens noch Entscheidungsspiele um Platz 14 erzwingen“, sagte der Pfalzdorfer Coach.

Sechs-Punkte-Spiel steht an

Wie wichtig der eine Punkt noch werden kann, verrät der Blick auf die anderen Sportplätze. Denn die Konkurrenz im Tabellenkeller präsentiert sich im Saison-Endspurt hellwach. Sowohl der TSV Krefeld-Bockum als auch der TuS Xanten feierten am Sonntag souveräne 4:1-Siege gegen ihre vermeintlich favorisierten Kontrahenten aus Veen und Broekhuysen. Die Alemannia belegt nun mit 34 Zählern Relegationsplatz 15. Der TSV Krefeld-Bockum und der VfB Uerdingen auf den Plätzen 13 und 14 haben nun 37, der TuS Xanten (Platz zwölf) sogar 38 Punkte Punkte auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag muss für die Alemannia im Heimspiel gegen den TSV Krefeld-Bockum zwingend ein Sieg her, eine Woche später folgt am Xantener Fürstenberg Endspiel Nummer zwei. Danach wird sich zeigen, ob die Alemannia noch zwei weitere oder eventuell sogar noch vier Duelle (möglich sind Entscheidungsspiele um Platz 14 plus Relegation) im Kampf um den Klassenerhalt vor der Brust hat. „Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen“, sagt Erkens.

SV Rindern: Janßen – Polders, Winkler, Reintjes, Kramer (89. Lu. Müller), Le. Müller, Janssen, Thurau, Al Ahmad (89. Ploenes), Boßmann, Plum (90.+3 Ukaegbu).

Alemannia Pfalzdorf: Weeren – Stratemann, Helmus, Laarmanns, Koenen, Emmers, Caspers (71. Saat), Voß, Artas, Mildenberger, Urbanek.