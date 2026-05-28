"Zwei Endspiele" -Acosta trifft im Braunschweiger Duell auf Volkmarode

BSC-Trainer Joshua Sievert blickt mit Vorfreude auf das Spiel: „Samstag ist erstmal unser letztes Heimspiel. Danach werden wir gemeinsam mit unseren Unterstützern, also Freunde, Familie, Fans, die Saison im Nachgang an das Spiel nochmal ein bisschen Revue passieren lassen.“ Gleichzeitig machte er deutlich, dass seine Mannschaft die Saison keineswegs austrudeln lassen wolle: „Wir wollen beide restlichen Spiele gewinnen, definitiv.“

Auch aufseiten von Volkmarode ist die Bedeutung der Partie klar. Trainer Collin Gerstung sprach von zwei „Endspielen“ in den verbleibenden Wochen: „Wir haben noch zwei Spiele, BSC und Vahdet sind beides als Endspiele und wollen unseren Tabellenplatz, den wir jetzt innehalten, verteidigen.“ Dafür müsse seine Mannschaft beim BSC „unbedingt punkten“.

Auf Seiten der Gäste blickt man bis zu zwei Ligen höher. Würde Egestorf-Langreder über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga finassieren, würde auch der MTV Wolfenbüttel in der Oberliga bleiben und so würde der Tabellenzwölfte, der Platz auf dem Volkmarode aktuell steht, gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein. Aktuell hat Volkmarode zwei Punkte Vorsprung auf Platz 13, den Vahdet aktuell belegt.

Sievert erwartet dabei einen kampfstarken Gegner: „Volkmarode ist natürlich eine Mannschaft, die insbesondere auf Rasen wirklich sehr stark ist. Sie werden uns alles abverlangen. Sie werden rennen, kämpfen, beißen und einfach auch alles geben, um da die Punkte zu holen.“ Gleichzeitig kündigte er an, dass seine Mannschaft dagegenhalten werde: „Auch wir werden alles geben, auch wir werden rennen, kratzen, beißen, weil wir die Punkte bei uns haben wollen.“