Zwei Elfmeter, zwei Platzverweise und ein Comeback

Der TuS Bersenbrück hat am elften Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein packendes Heimspiel gegen den FC Verden 04 mit 3:2 gewonnen. Nach frühem Rückstand, zwei Elfmetertoren und einem späten Siegtreffer durch Maik Emmrich sicherte sich die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann den fünften Saisonsieg – und kletterte damit auf Tabellenplatz sieben.

Schon in der Anfangsphase wurde das Spiel zu einem echten Nervenstest. Nach einer strittigen Entscheidung musste Torwart Nils Böhmann in der 21. Minute mit Rot vom Platz. Zwar parierte der eingewechselte Max-Niklas Milde den fälligen Strafstoß stark, doch im Nachsetzen traf Bastian Reiners zum 0:1 (25.). Nur wenig später dezimierte sich jedoch auch Verden, als Jannis Niestädt Gelb-Rot sah (26.).

In der Folge nutzte Verden seine Überlegenheit kurzzeitig aus: Dennis Hoins erhöhte nach einem Konter auf 0:2 (40.). Doch der TuS zeigte Moral und schlug eindrucksvoll zurück. Innerhalb von vier Minuten verwandelte Marcos Alvarez zwei Foulelfmeter sicher (44., 45.+2) und stellte zur Pause auf 2:2.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der TuS agierte trotz Unterzahl diszipliniert und suchte konsequent den Weg nach vorn. In der 78. Minute war es schließlich Maik Emmrich, der nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz traf und das Hasestadion zum Beben brachte.

Drei Punkte und viel Charakter

Am Ende stand ein verdienter 3:2-Erfolg, der weniger durch spielerische Dominanz als durch Mentalität und Entschlossenheit überzeugte. Mit nun 17 Punkten aus zehn Spielen hat der TuS den Anschluss an die obere Tabellenhälfte gefestigt. Die Partie gegen Verden dürfte jedoch vor allem als eines der emotionalsten Spiele der bisherigen Saison in Erinnerung bleiben – mit allem, was den Fußball ausmacht.

TuS Bersenbrück – FC Verden 04 3:2

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Philipp Schmidt, Patrick Siemer, Moritz Waldow (87. Patrick Greten), Mathis Wellmann, Connor Rohra, Markus Lührmann (90. Nick Claushallmann), Saikouba Manneh (23. Max-Niklas Milde), Marcos Alvarez (75. Fyn Luca Ebeling), Simon James (64. Maik Emmrich) - Trainer: Andy Steinmann

FC Verden 04: Keno Rayk Rodel, Jannis Niestädt, Phil Sarrasch, Philipp Johan Eggert (54. Jerrit Lindhorst), Kevin Klee (89. Fatih Sakinc), Piet Freiberg, Luis Saul (74. Maximilian Jäger), Lukas Muszong, Jonas Austermann (84. Mamadou Ibrahima Diop), Dennis Hoins, Bastian Reiners (83. Hauke Wortmann) - Trainer: Tim Ebersbach

Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann - Zuschauer: 295

Tore: 0:1 Bastian Reiners (25.), 0:2 Dennis Hoins (40.), 1:2 Marcos Alvarez (44. Foulelfmeter), 2:2 Marcos Alvarez (45.+2 Foulelfmeter), 3:2 Maik Emmrich (78.)

Rot: Nils Böhmann (21./TuS Bersenbrück/)

Gelb-Rot: Jannis Niestädt (26./FC Verden 04/)