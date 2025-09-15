Zwei Elfmeter, vier Tore, drei Punkte: TuS dreht frühen Rückstand

Der TuS Bersenbrück hat seine aufstrebende Form am sechsten Spieltag der Oberliga Niedersachsen bestätigt und gegen USI Lupo Martini Wolfsburg einen verdienten 4:2-Heimsieg gefeiert. Nach dem frühen Rückstand zeigte die Mannschaft von Andy Steinmann Moral, Spielkontrolle und Effektivität – vor allem vom Elfmeterpunkt.

Es war ein Start mit Dämpfer: Nach einem Ballverlust im Aufbau nutzte Lupos Bangin Bakir in der 11. Minute die erste echte Gelegenheit zur 0:1-Führung. Der TuS zeigte sich davon unbeeindruckt: Neun Minuten später stellte Marcos Alvarez per Strafstoß auf 1:1 (20.), ehe Fyn Luca Ebeling mit einem sehenswerten Distanzschuss die Partie drehte (33.).

Doch die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück. Osman Altin nutzte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Unachtsamkeit in der Bersenbrücker Defensive und traf zum 2:2 (45.).

Nach Wiederanpfiff übernahm der TuS mehr und mehr die Kontrolle. Zunächst blieb es jedoch bei einer offenen Partie – bis zur 74. Minute: Maik Emmrich übernahm nach einem Foul an Simon James die Verantwortung und verwandelte den zweiten Elfmeter des Tages zur 3:2-Führung. Nur fünf Minuten später war es James selbst, der einen Konter entschlossen abschloss und damit das 4:2 markierte (79.).

Tabelle: Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt

Mit dem dritten Sieg in Serie rückt der TuS Bersenbrück in der Tabelle auf Rang sieben vor und steht nun bei zehn Punkten aus sechs Spielen. Auffällig: Nach zuvor nur einem Tor in den ersten drei Partien hat die Mannschaft nun in drei Spielen zehn Treffer erzielt – ein klarer Beleg für die neue Offensivschärfe.

Die Serie bringt nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen – pünktlich zur nächsten anspruchsvollen Phase im Spielplan. Die Rückkehr zu alter Heimstärke war überfällig – und scheint nun gelungen.

TuS Bersenbrück – USI Lupo Martini Wolfsburg 4:2

TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Leonard Hedemann, Patrick Siemer, Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow (84. Arne Ortmann), Mathis Wellmann, Markus Lührmann (69. Saikouba Manneh), Marcos Alvarez (44. Nick Claushallmann), Maik Emmrich (80. Julius Kanowski), Simon James (89. Silas Burke) - Trainer: Andy Steinmann

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (64. Yassin Jemai), Athanasios Palanis, Giosue Tortora (86. Aziz Kiy), Malcolm Badu (67. Arlind Sadiku), Jakob Schlienz (72. Samuel Owusu), Bangin Bakir, Osman Altin, Julian Wöhner, Elia Cirrone (50. Robin Alexander Sarstedt) - Trainer: Kevin Schulze

Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle) - Zuschauer: 290

Tore: 0:1 Bangin Bakir (11.), 1:1 Marcos Alvarez (20. Foulelfmeter), 2:1 Fyn Luca Ebeling (33.), 2:2 Osman Altin (45.), 3:2 Maik Emmrich (74. Foulelfmeter), 4:2 Simon James (79.)