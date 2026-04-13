Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zwei Elfmeter: Vechelde und Wenden teilen die Punkte
2:2-Unentschieden bringt Vechelde nur begrenzt Entlastung im Tabellenkeller
Im direkten Duell der unteren Tabellenhälfte kommen der SV Arminia Vechelde und der FC Wenden nicht über ein 2:2 hinaus. Während Wenden den Vorsprung wahrt, verpasst Vechelde den erhofften Befreiungsschlag.
Frühe Führung für Vechelde
Der SV Arminia Vechelde, als Tabellen-13. mit nun 21 Punkten in die Partie gegangen, erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. In der 14. Minute brachte Marvin Pilz die Gastgeber verdient in Führung.
Für den FC Wenden, der als Tabellenachter mit 25 Punkten anreiste, gestaltete sich die erste Hälfte hingegen verhalten. Offensivaktionen blieben zunächst selten.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel zeigte Wenden ein anderes Gesicht. Marvin Wirgau erzielte in der 48. Minute den Ausgleich und leitete damit eine stärkere Phase der Gäste ein.
In der Folge übernahm Wenden zunehmend die Kontrolle und wurde in der 72. Minute belohnt: Tobias Machus verwandelte einen Strafstoß zur 2:1-Führung. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel zugunsten der Gäste zu kippen.
Doch Vechelde gab sich nicht geschlagen. Die Gastgeber blieben im Spiel und erhielten ihrerseits einen Strafstoß. Marcel Reim nutzte die Gelegenheit in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich.
In der Schlussphase bemühten sich beide Teams um den Siegtreffer, klare Chancen blieben jedoch aus. So blieb es bei der Punkteteilung.
Das Remis hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter. Der FC Wenden behauptet mit nun 26 Punkten Rang acht, verpasst es jedoch, sich deutlicher von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen.
Der SV Arminia Vechelde verbleibt mit 21 Punkten auf Platz 13 und damit weiterhin in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. Angesichts der engen Tabellenkonstellation im unteren Bereich bleibt der Druck auf beide Teams hoch.