Zwei Elfmeter: Vechelde und Wenden teilen die Punkte

Frühe Führung für Vechelde Der SV Arminia Vechelde, als Tabellen-13. mit nun 21 Punkten in die Partie gegangen, erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. In der 14. Minute brachte Marvin Pilz die Gastgeber verdient in Führung. Für den FC Wenden, der als Tabellenachter mit 25 Punkten anreiste, gestaltete sich die erste Hälfte hingegen verhalten. Offensivaktionen blieben zunächst selten.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel zeigte Wenden ein anderes Gesicht. Marvin Wirgau erzielte in der 48. Minute den Ausgleich und leitete damit eine stärkere Phase der Gäste ein. In der Folge übernahm Wenden zunehmend die Kontrolle und wurde in der 72. Minute belohnt: Tobias Machus verwandelte einen Strafstoß zur 2:1-Führung. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel zugunsten der Gäste zu kippen.