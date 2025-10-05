Zwei Elfmeter und ein Platzverweis: KFC siegt nach wilder Schlussphase

Doch auch diese vier Umstellungen brachten zunächst nichts. In der Anfangsphase lieferten beide Teams viel Stückwerk. Die Hausherren waren um Kontrolle bemüht, die Holzheimer SG kam nicht über vereinzelte Nadelstiche hinaus. Der erste nennenswerte Abschluss des KFC nach rund einer Viertelstunde kam dann von Kaya, dessen Schuss aus rund 16 Metern für HSG-Keeper Johannes Kultscher aber kein Problem darstellte.

In der Folge gewannen die Uerdinger dann allerdings langsam Oberwasser, verzeichneten vermehrt Ballgewinne im Mittelfeld und versuchten es über schnelles Umschaltspiel. Doch den letzten Pässen mangelte es wiederholt an der Präzision, Holzheim bekam stets noch einen Fuß dazwischen. So auch nach ziemlich genau einer halben Stunde, als erneut Kaya nach einer Hereingabe von Alexander Lipinski am Fünfmeterraum im letzten Moment noch entscheidend gehindert wurde.

Die Gäste zogen sich in dieser Phase immer tiefer in ihre eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Und beinahe hätte einer dieser den KFC in der 39. Minute kalt erwischt. Plötzlich stand ein Holzheimer frei vor Jonas Holzum, der den Ball aber mit einer Glanztat noch um den Pfosten lenkte. Und auch nach der folgenden Ecke blieb die HSG am Drücker – nach mehreren hohen Bällen kam plötzlich der mutterseelenallein gelassene Tom Meurer aus fünf Metern zum Kopfball, setzte den Ball aber ans rechte Lattenkreuz.

Überragender KFC-Keeper Holzum