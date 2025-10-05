Zwei Elfmeter und ein Platzverweis: KFC siegt nach wilder Schlussphase

Der Herbst hat am Samstag auch Krefeld erreicht. Und ebenso trist und grau wie die äußeren Bedingungen in der Grotenburg waren, präsentierte sich zuletzt auch der KFC Uerdingen. Der konnte gegen den Aufsteiger Holzheimer SG am Abend aber dann den erhofften großen Schritt aus der Krise machen und nach einem verrückten 2:1 (0:0) alle drei Punkte auf der Habenseite verbuchen.
Entsprechend wurde etwas aus dem Vorhaben, sich von der desaströsen 0:4-Pleite beim VfB Homberg vor Wochenfrist zu rehabilitieren. Dafür hatte KFC-Coach Julian Stöhr einige Wechsel in seiner Startformation vorgenommen. Für den gesperrten Dominik Burghard spielte Seongsun You als Innenverteidiger. Im Mittelfeld erhielten Nedzhib Hazdha und Yasin-Cemal Kaya den Vorzug vor Dave Fotso und Batuhan Özden, in vorderster Reihe sollte Ephraim Kalonji Gefahr erzeugen – dafür musste Noel-Etienne Reck weichen.
Doch auch diese vier Umstellungen brachten zunächst nichts. In der Anfangsphase lieferten beide Teams viel Stückwerk. Die Hausherren waren um Kontrolle bemüht, die Holzheimer SG kam nicht über vereinzelte Nadelstiche hinaus. Der erste nennenswerte Abschluss des KFC nach rund einer Viertelstunde kam dann von Kaya, dessen Schuss aus rund 16 Metern für HSG-Keeper Johannes Kultscher aber kein Problem darstellte.
In der Folge gewannen die Uerdinger dann allerdings langsam Oberwasser, verzeichneten vermehrt Ballgewinne im Mittelfeld und versuchten es über schnelles Umschaltspiel. Doch den letzten Pässen mangelte es wiederholt an der Präzision, Holzheim bekam stets noch einen Fuß dazwischen. So auch nach ziemlich genau einer halben Stunde, als erneut Kaya nach einer Hereingabe von Alexander Lipinski am Fünfmeterraum im letzten Moment noch entscheidend gehindert wurde.
Die Gäste zogen sich in dieser Phase immer tiefer in ihre eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Und beinahe hätte einer dieser den KFC in der 39. Minute kalt erwischt. Plötzlich stand ein Holzheimer frei vor Jonas Holzum, der den Ball aber mit einer Glanztat noch um den Pfosten lenkte. Und auch nach der folgenden Ecke blieb die HSG am Drücker – nach mehreren hohen Bällen kam plötzlich der mutterseelenallein gelassene Tom Meurer aus fünf Metern zum Kopfball, setzte den Ball aber ans rechte Lattenkreuz.
Ärgern mussten sich mit dem Pausenpfiff dann beide Trainer: Julian Stöhr, weil sein Team es nach ordentlicher Anfangsphase nicht geschafft hatte, den Druck effektiv zu erhöhen. Und HSG-Coach Jesco Neumann, weil seine Mannschaft unmittelbar vor dem Kabinengang in einer Szene noch drei riesengroße Möglichkeiten zum Führungstreffer nicht genutzt hatte, dabei zweimal am überragenden Jonas Holzum und einmal an einem Uerdinger Abwehrbein auf der Torlinie gescheitert war.
Julian Stöhr reagierte in der Pause, nahm den insgesamt unglücklich agierenden Kingsley Marcinek raus und stellte Anthony Oscasindas ins Abwehrzentrum, You rückte dafür auf die rechte Abwehrseite. Ansonsten spielte der KFC unverändert weiter – und kam sieben Minuten nach Wiederanpfiff zu seiner bis dato besten Chance. Nach einem Holzheimer Ballverlust in der eigenen Hälfte und feinem Doppelpass lief Ephraim Kalonji alleine aufs Tor zu, kam beim Abschluss aber ins Straucheln und vergab kläglich.
Kurz darauf hatte er dann auch Feierabend, Etienne-Noel Reck stürmte ab der 61. Minute in vorderster Front. Zudem kam der lange verletzte Adam Tolba zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison, er ersetzte Yasin-Cemal Kaya – und hatte wenige Minuten später schon eine vielversprechende Gelegenheit, wurde aus halbrechter Position aber noch geblockt.
Danach spielte sich das Geschehen dann wieder weiterhin zwischen den Strafräumen ab, beide Teams wollten nicht vollends ins Risiko gehen. Doch in der Schlussphase erhöhte der KFC dann den Druck und tauchte wieder öfter in der gegnerischen Box auf. So auch, als ein Schuss des inzwischen eingewechselten Batuhan Özden von einem Holzheimer Arm geblockt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Lipinski ganz cool (83.). Die Freude über den vermeintlichen Treffer des Tages währte auf Uerdinger Seite aber nur kurz. Denn quasi im Gegenzug nahm sich Emre-Ilhan Caraj aus rund 20 Metern ein Herz und jagte den Ball zum Ausgleich in die obere rechte Ecke (86.).
Doch dabei sollte es nicht bleiben. In der Nachspielzeit luchste Reck seinem Gegenspieler den Ball ab und konnte im Sechzehner nur noch per Notbremse gestoppt werden. Rot und erneut Elfmeter für den KFC. Und wieder blieb Lipinski Sieger im Duell mit HSG-Keeper Johannes Kultscher. 2:1 – und der endgültige Schlussstrich unter eine verrückte Schlussphase (90.+3). So trist war der Abend für den KFC dann am Ende doch nicht mehr.