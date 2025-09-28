 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Niels Jung (M., hier gegen den Türkischen SV Wiesbaden) hält den SSC Burg durch seinen Doppelpack weiter im vorderen Drittel der Fußball-Verbandsliga. © Lars Hinter
Niels Jung (M., hier gegen den Türkischen SV Wiesbaden) hält den SSC Burg durch seinen Doppelpack weiter im vorderen Drittel der Fußball-Verbandsliga. © Lars Hinter

Zwei Elfmeter sichern SSC Burg den Sieg gegen Waldbrunn

Teaser VL MITTE: +++ Die Stadtteil-Elf aus Herborn triumphiert in der Verbandsliga gegen FC Waldbrunn trotz ersatzgeschwächter Mannschaft. Vor allem Niels Jung zeigt sich dabei eiskalt +++

Herborn-Burg. Ein packendes Verbandsliga-Spiel haben sich der SSC Juno Burg und der FC Waldbrunn geliefert. Trotz großer Personalsorgen entschied das Heimteam das Spiel mit 2:1 für sich und steht damit im vorderen Tabellendrittel.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

