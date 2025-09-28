Zwei Elfmeter sichern SSC Burg den Sieg gegen Waldbrunn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Burg. Ein packendes Verbandsliga-Spiel haben sich der SSC Juno Burg und der FC Waldbrunn geliefert. Trotz großer Personalsorgen entschied das Heimteam das Spiel mit 2:1 für sich und steht damit im vorderen Tabellendrittel.