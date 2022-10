Zwei Elfmeter, sechs Tore, eine Ampelkarte: Wildes Kellerduell zwischen Heimstetten und Eichstätt 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern im Liveticker

Vorbericht:

Heimstetten - Der SV Heimstetten geht als Schlusslicht der Regionalliga Bayern in das Kellerduell gegen den VfB Eichstätt. Obwohl die Elf von Trainer Christoph Schmitt die meisten Niederlagen der Liga eingesteckt hat, wurde in den letzten beiden Spielen gepunktet. Bei Mitkonkurrent Pipinsried kam es in der Vorwoche zu einem spektakulären Remis. SVH-Torhüter Moritz Knauf glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Seitfallzieher zum 1:1 aus.