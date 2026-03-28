 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

Zwei Elfmeter: Remis im Lokalduell

von Johann Spahr · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser

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KL West
Stopfenheim
Wettelsheim
Heute, 13:30 Uhr
SV Wettelsheim
SV WettelsheimWettelsheim
DJK Stopfenheim
DJK StopfenheimStopfenheim
1
1
Abpfiff

Im Lokalduell zwischen dem SV Wettelsheim und der DJK Stopfenheim
trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

In der ersten Halbzeit war der SV Wettelsheim zunächst die bessere
Mannschaft und erspielte sich auch die klareren Torchancen. Bereits früh
verzeichnete Julian Dürnberger erste Abschlüsse, zudem scheiterte
Benedikt Auernhammer aus guter Position im Strafraum am Gästetorhüter.
Weitere Möglichkeiten durch Tim Ruppert sowie ein Volleyabschluss von
Dürnberger verfehlten das Tor. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam die
DJK Stopfenheim besser ins Spiel und wurde vor allem nach Standards
gefährlich, unter anderem durch einen Kopfball von Simon Geißlinger
sowie mehrere Freistoßsituationen, die jedoch ohne Torerfolg blieben.

Nach der Pause drängte die DJK Stopfenheim auf die Führung und erspielte
sich mehrere gute Chancen. Die beste Gelegenheit hatte Niko Reißlöhner,
dessen strammer Schuss von Torhüter Marlon Roth pariert wurde, auch die
Nachschüsse konnten geblockt werden. Weitere Abschlüsse unter anderem
von Johannes Börlein und Simon Geißlinger blieben ebenfalls ungenutzt.
Der SV Wettelsheim kam nur noch vereinzelt zu Möglichkeiten, etwa durch
einen Abschluss von Tim Ruppert nach Vorarbeit von Dürnberger sowie eine
Kopfballchance von Auernhammer.

In der Schlussphase entwickelte sich wieder ein offenes Spiel. In der
75. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von
Johannes Börlein mit 1:0 in Führung. Der SV Wettelsheim antwortete
jedoch schnell: Simon Renner glich in der 82. Minute ebenfalls per
Strafstoß zum 1:1 aus.

Insgesamt hatten die Gäste ein Chancenplus, doch der SV Wettelsheim
erkämpfte sich mit großem Einsatz ein letztlich leistungsgerechtes
Unentschieden.