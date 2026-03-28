Zwei Elfmeter: Remis im Lokalduell von Johann Spahr · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser

Im Lokalduell zwischen dem SV Wettelsheim und der DJK Stopfenheim

trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.



In der ersten Halbzeit war der SV Wettelsheim zunächst die bessere

Mannschaft und erspielte sich auch die klareren Torchancen. Bereits früh

verzeichnete Julian Dürnberger erste Abschlüsse, zudem scheiterte

Benedikt Auernhammer aus guter Position im Strafraum am Gästetorhüter.

Weitere Möglichkeiten durch Tim Ruppert sowie ein Volleyabschluss von

Dürnberger verfehlten das Tor. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam die

DJK Stopfenheim besser ins Spiel und wurde vor allem nach Standards

gefährlich, unter anderem durch einen Kopfball von Simon Geißlinger

sowie mehrere Freistoßsituationen, die jedoch ohne Torerfolg blieben.





Nach der Pause drängte die DJK Stopfenheim auf die Führung und erspielte

sich mehrere gute Chancen. Die beste Gelegenheit hatte Niko Reißlöhner,

dessen strammer Schuss von Torhüter Marlon Roth pariert wurde, auch die

Nachschüsse konnten geblockt werden. Weitere Abschlüsse unter anderem

von Johannes Börlein und Simon Geißlinger blieben ebenfalls ungenutzt.

Der SV Wettelsheim kam nur noch vereinzelt zu Möglichkeiten, etwa durch

einen Abschluss von Tim Ruppert nach Vorarbeit von Dürnberger sowie eine

Kopfballchance von Auernhammer.



In der Schlussphase entwickelte sich wieder ein offenes Spiel. In der

75. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von

Johannes Börlein mit 1:0 in Führung. Der SV Wettelsheim antwortete

jedoch schnell: Simon Renner glich in der 82. Minute ebenfalls per

Strafstoß zum 1:1 aus.





Insgesamt hatten die Gäste ein Chancenplus, doch der SV Wettelsheim

erkämpfte sich mit großem Einsatz ein letztlich leistungsgerechtes

Unentschieden.