Zwei Elfmeter: Remis im Lokalduell

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Im Lokalduell zwischen dem SV Wettelsheim und der DJK Stopfenheim trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.
In der ersten Halbzeit war der SV Wettelsheim zunächst die bessere Mannschaft und erspielte sich auch die klareren Torchancen. Bereits früh verzeichnete Julian Dürnberger erste Abschlüsse, zudem scheiterte Benedikt Auernhammer aus guter Position im Strafraum am Gästetorhüter. Weitere Möglichkeiten durch Tim Ruppert sowie ein Volleyabschluss von Dürnberger verfehlten das Tor. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam die DJK Stopfenheim besser ins Spiel und wurde vor allem nach Standards gefährlich, unter anderem durch einen Kopfball von Simon Geißlinger sowie mehrere Freistoßsituationen, die jedoch ohne Torerfolg blieben.
Nach der Pause drängte die DJK Stopfenheim auf die Führung und erspielte sich mehrere gute Chancen. Die beste Gelegenheit hatte Niko Reißlöhner, dessen strammer Schuss von Torhüter Marlon Roth pariert wurde, auch die Nachschüsse konnten geblockt werden. Weitere Abschlüsse unter anderem von Johannes Börlein und Simon Geißlinger blieben ebenfalls ungenutzt. Der SV Wettelsheim kam nur noch vereinzelt zu Möglichkeiten, etwa durch einen Abschluss von Tim Ruppert nach Vorarbeit von Dürnberger sowie eine Kopfballchance von Auernhammer.
In der Schlussphase entwickelte sich wieder ein offenes Spiel. In der 75. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Johannes Börlein mit 1:0 in Führung. Der SV Wettelsheim antwortete jedoch schnell: Simon Renner glich in der 82. Minute ebenfalls per Strafstoß zum 1:1 aus.
Insgesamt hatten die Gäste ein Chancenplus, doch der SV Wettelsheim erkämpfte sich mit großem Einsatz ein letztlich leistungsgerechtes Unentschieden.