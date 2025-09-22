Zwei Elfmeter für den ersten Saisonsieg

Die Gäste setzten das erste Ausrufezeichen: Ein gefährlicher Freistoß strich nur knapp am langen Eck vorbei. In der Folge entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der die Ostthüringer kompakt verteidigten und in den Zweikämpfen robust auftraten. Chancenvorteile erarbeitete sich jedoch der FC Einheit, dem im Abschluss die letzte Konsequenz fehlte. So parierte SV-Keeper André Sittel stark gegen Marius Trunk, der aus vielversprechender Position zum Abschluss gekommen war. Kurz vor der Pause zeigte Ehrenhain auch Torgefahr, doch der Pfosten verhinderte die Führung. Mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff blieben die Gäste zunächst tonangebend. Ein sehenswerter Angriff über die rechte Seite scheiterte am ungenauen letzten Pass, wenig später strich ein Nachschuss von Leon Matiss knapp über die Querlatte. Auch ein Flachschuss von Maurice Ring wurde im letzten Moment geblockt. Ausgerechnet ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung leitete dann die Führung der Gastgeber ein. Beim anschließenden Abwehrversuch traf Norman Enke seinen Gegenspieler im Strafraum leicht am Fuß. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Tilas Taubert verwandelte platziert, Einheit-Keeper Erik Rößler war in der richtigen Ecke, konnte den Einschlag aber nicht verhindern – 1:0 für die Blau-Gelben. Ehrenhain lauerte fortan tiefer auf Ballgewinne, während der FC Einheit Druck aufbaute. Sittel entschärfte einen Schlenzer von Sandro Zirn und blieb auch bei der klaren Ausgleichschance des eingewechselten Ruben Baumann Sieger. Technische Fehler und Nachteile im Zweikampfverhalten aufseiten der Gäste spielten dem Umschaltspiel des SV in die Karten. Als der FC Einheit in der eigenen Hälfte nicht die einfache Lösung suchte, führte ein weiterer Ballverlust zu einem Konter, den die Gastgeber aus kurzer Distanz zunächst nicht nutzen konnten. Im Anschluss entschied der Unparteiische erneut auf Strafstoß für Ehrenhain – eine Entscheidung, die nicht nur auf Gästeseite für Unverständnis sorgte. Wieder trat Tilas Taubert an und entschied das Duell mit Rößler abermals zu Gunsten der Hausherren. Auf der Anzeigetafel stand es nun 2:0. In der Schlussviertelstunde bewiesen die Gäste Moral und drängten auf den Anschlusstreffer. Für die endgültige Entscheidung sorgte aus Sicht des FC Einheit eine weitere strittige Szene: Nach einem Foul an Maurice Ring im Strafraum blieb der Pfiff aus. Laut Videomitschnitt fühlten sich die Gäste auch hier benachteiligt. Am Ende jubelte der SV Ehrenhain über den ersten Dreier der Saison, während der FC Einheit trotz ordentlicher Leistung mit „Luft nach oben“ und zahlreichen Gelegenheiten ohne Torerfolg blieb.