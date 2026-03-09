Zwei Elfmeter bringen dem SV Planegg-Krailling II den Heimsieg

Der SV Planegg-Krailling II startet erfolgreich ins neue Jahr. Zwei Strafstöße sichern gegen Espanol München die drei Punkte.
Das war mal ein Auftakt nach Maß in das Kalenderjahr für Planeggs Zweite. Der Kreisklassist setzte sich auf dem heimischen Kunstrasen knapp gegen den FC Espanol durch. Und das, obwohl die Partie aus Sicht der Gastgeber alles andere als nach Plan begonnen hatte: Bereits nach vier Minuten sprach Schiedsrichter Linus Barber den Gästen einen Strafstoß zu. Doch der neue Torwart des SVP, Menchang Bako, parierte stark.
In der Folge präsentierten sich die Hausherren defensiv sehr stabil. Abwehr und Mittelfeld arbeiteten konzentriert und ließen dem Gegner nur wenige Räume. Eine zentrale Rolle spielte Babatunde Irinyemi im offensiven Mittelfeld. Mit großem Laufpensum und viel Präsenz bereitete der Neuzugang der Defensive des FCE immer wieder Probleme. Durch einen Strafstoß brachte Noah Hoeglauer Planegg in Führung (25.). Auch das 2:0 fiel kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter, diesmal von Alexandros Kaliotzis.
Nach dem Seitenwechsel überließ die SVP-Reserve dem Gegner bewusst mehr Ballbesitz und setzte auf Konter. Espanol wurde aggressiver und kam schnell – aus Sicht der Gastgeber aus einer möglichen Abseitsposition – zum Anschlusstreffer (60.). SVP-Trainer Mohamed Essa reagierte taktisch und stellte auf ein defensives 5-4-1 um. Mit der kompakten Formation verteidigten die Schwarz-Blauen die Führung konsequent bis zum Schlusspfiff.