Zwei Elfmeter bringen dem SV Planegg-Krailling II den Heimsieg

SVP gegen FC Espanol München am 08.03.26 ab 12.25 Uhr.Torschütze 1. Tor / Nr. 10 C Noah. Torschuss. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Das war mal ein Auftakt nach Maß in das Kalenderjahr für Planeggs Zweite. Der Kreisklassist setzte sich auf dem heimischen Kunstrasen knapp gegen den FC Espanol durch. Und das, obwohl die Partie aus Sicht der Gastgeber alles andere als nach Plan begonnen hatte: Bereits nach vier Minuten sprach Schiedsrichter Linus Barber den Gästen einen Strafstoß zu. Doch der neue Torwart des SVP, Menchang Bako, parierte stark.

In der Folge präsentierten sich die Hausherren defensiv sehr stabil. Abwehr und Mittelfeld arbeiteten konzentriert und ließen dem Gegner nur wenige Räume. Eine zentrale Rolle spielte Babatunde Irinyemi im offensiven Mittelfeld. Mit großem Laufpensum und viel Präsenz bereitete der Neuzugang der Defensive des FCE immer wieder Probleme. Durch einen Strafstoß brachte Noah Hoeglauer Planegg in Führung (25.). Auch das 2:0 fiel kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter, diesmal von Alexandros Kaliotzis.