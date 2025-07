Zwei Elfer-Krimis am Dienstag, 25 Spiele am Mittwoch

Am gestrigen Dienstag lösten die Kreisligisten Oberhinkofen, Peising/Bad Abbach II und Pirkensee-Ponholz sowie Kreisklassist Barbing das Ticket für die zweite Runde. Vorab schafften das bereits Kareth-Lappersdorf und Donaustauf. Bis dato waren ausschließlich Gastvereine erfolgreich. Nervenstärke bewiesen Peising und PiPo, die via Elfmeterschießen weiterkamen.



Überraschungen blieben bislang aus. Doch das wird sich garantiert ändern. Am heutigen Mittwochabend geht es so richtig in die Vollen. Da gehen 25 Partien und somit der überwiegende Teil der ersten Pokalrunde über die Bühne. Auch die teilnehmenden Bezirksligisten (mit Kareth sind es neun) – darunter Titelverteidiger FC Thalmassing – sind im Einsatz. Für sie zählt nur das Weiterkommen. Die zweite Hauptrunde ist für den 6. August angesetzt. Insgesamt haben sich 66 Regensburger Vereine für den diesjährigen Pokalwettbewerb angemeldet. So viele waren es seit Jahren nicht mehr.





Die Partien der ersten Runde im Überblick:



SG Mötzing/Sünching II – TSV Kareth-Lappersdorf 0:10 (0:6)

SG Aufhausen/Pfakofen – SV Donaustauf 1:3 (0:1)

SpVgg Hofdorf-Kiefenholz – FC Oberhinkofen 1:7 (1:3)

SG Schwabelweis/DJK Nord – SG Peising/Bad Abbach II 8:9 n.E. (2:2, 2:2)

SV Diesenbach – TV Barbing 0:5 (0:3)

FSV Steinsberg – ATSV Pirkensee-Ponholz 5:6 n.E. (0:0, 1:1)



Mittwoch, 18.30 Uhr

SG Haugenried/Viehhausen II – Regensburger Turnerschaft

DJK Sportbund Regensburg – Serbischer Club-Donau Regensburg

DJK-SV Oberpfraundorf – SV Breitenbrunn

FC Rosenhof-Wolfskofen – ASV Undorf

SG Duggendorf/Pielenhofen II – ESV 1927 Regensburg

TSV Pettenreuth – SV Türk Genclik Regensburg

ATSV Kallmünz – FC Viehhausen

DJK SV Keilberg Regensburg – SG Hohenschambach

DJK Altenthann – SG Oberndorf/Matting

SG VfB/BSC Regensburg II – SV Leonberg

SV Sulzbach/Donau – FC Thalmassing

SV Sallern Regensburg – BSC Regensburg

SC Sinzing – VfB Bach/Donau

SV Pfatter – SV Harting

SV Hörmannsdorf – TSV Beratzhausen

VfR Regensburg – SpVgg Ziegetsdorf

TSV Hohenfels – TV Riedenburg

SV Zeitlarn – SC Regensburg

TSV Alteglofsheim – SG Walhalla Regensburg

TSV Neutraubling – SV Obertraubling

SV Aichkirchen – FSV Prüfening

TV Geisling – SpVgg Hainsacker (19 Uhr)

ASV Holzheim – TSV Großberg (19 Uhr)

TSV Wörth/Donau – SpVgg Stadtamhof (19 Uhr)

SV Wiesent – SV Wenzenbach (19 Uhr)

SG Romania/Regendorf – SV Burgweinting (Sa., 12.7., 18 Uhr)