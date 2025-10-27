Zwei Einwechselspieler treffen zum Sieg des SV Rödinghausen II

Das nennt man ein glückliches Händchen: Beim 2:0 (0:0)-Sieg des SV Rödinghausen II in der Westfalenliga gegen den SV Westfalia Soest avancierten zwei von Trainer Lennard Warweg im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Akteure mit ihren Toren zu den Matchwinnern.

„Das bedeutet aber nicht, dass die anderen Jungs es zuvor nicht auch schon gut gemacht haben“, betonte Warweg. Von Beginn an trat der SVR II sehr dominant auf, hatte viel Ballbesitz und erspielte sich auch Chancen. „Im Strafraum fehlte aber der letzte Punch“, sagte Warweg. Am Spielgeschehen änderte sich auch im zweiten Durchgang wenig. Die Hausherren ließen defensiv so gut wie nichts zu, Soest kam nur zu ein paar Distanzschüssen.

Und dann stachen die Joker. In der 80. Minute steckte Damian Bittner den Ball zum im Strafraum einlaufenden Nils Drosselmeyer durch, der aus der Drehung in die lange Ecke zum 1:0 einschoss. „Anschließend haben wir sehr stabil gestanden und die Führung verteidigt“, erklärte Warweg. Mit dem 2:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit machte Samih Uslu den Erfolg dann perfekt. Er zog von der linken Seite in die Mitte und schloss die Aktion mit einem satten Schuss rechts in den Winkel ab.

Durch den Sieg kletterte Rödinghausen II auf Rang 14 und stellte den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle wieder her. Es war zudem das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage. „Und wir sind zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben. Da haben wir uns stabilisiert, nachdem wir zu Beginn der Saison Probleme hatten“, freute sich Warweg und zog ein zufriedenes Fazit: „Wichtige Nummer, verdiente Nummer, gute Nummer!“ Am kommenden Wochenende ist der SV Rödinghausen II nun beim Tabellenvierten SV Eintracht Ahaus gefordert. Die Partie beginnt zu ungewohnter Anstoßzeit, nämlich schon um 13 Uhr.