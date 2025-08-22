Zwei Eigentore, viele Karten: Moosinning dreht wildes Derby in Altenerding

Das Derby zwischen der SpVgg Altenerding und dem FC Moosinning hielt, was es versprach: Neun Verwarnungen, eine Zeitstrafe, eine Ampelkarte und zwei Eigentore unterstrichen die Intensität eines Spiels, das am Donnerstagabend mit einem verdienten 2:1-Sieg für den FCM endete.

Altenerding – Dabei begann die Partie für die Hausherren optimal, denn bereits in der 3. Minute brachte ein missglückter Klärungsversuch von Nicolai Brugger nach einem Eckball von Leart Bilalli die frühe Führung für Altenerding. Der Kopfball landete unhaltbar im langen Eck. Moosinning fand erst nach gut zehn Minuten ins Spiel, ein Fernschuss von Mateus Hones war jedoch ungefährlich.

Auf der Gegenseite verpasste Thomas Auerweck eine scharfe Hereingabe Siebalds knapp. Kurz vor der Pause verhinderte Nicolai Brugger mit einem Block gegen Dipalo einen möglichen Treffer, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

In der 22. Minute fiel der Ausgleich – erneut durch ein Eigentor. Bello Ridwan köpfte nach einer Freistoßflanke von Maximilian Siebald vor dem aufgerückten Brugger ins eigene Netz. Altenerding hatte in der Folge die Chance zur erneuten Führung, doch Mario Dipalo brachte nach einer Ecke beim Abpraller keinen Druck hinter den Ball, sodass Aaron Siegl parieren konnte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Stefan Haas per Kopf die erste Möglichkeit, doch SpVgg-Keeper Lukas Loher stand richtig und hielt sicher. Wenig später schoss Siebald nach einem Ballverlust von Samuel Kronthaler über das kurze Eck. Moosinning übernahm nun zunehmend die Kontrolle, Altenerding verlor die Ordnung und wurde in die Defensive gedrängt. Felix Meier prüfte Loher mit einem Schuss aus 17 Metern, doch der Keeper hielt erneut. Die Gastgeber kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte, und die SpVgg fand offensiv nicht mehr statt. Immerhin ließ sie in der Defensive nicht viel zu. Nach einem schnellen Freistoß Siebalds verpasste David Kamm freistehend das Tor.

In der 75. Minute war es dann soweit: die verdiente Führung für Moosinning. Nach einem verlorenen Zweikampf von Jannik Obermaier wurde Christian Häusler geschickt in Szene gesetzt, und er traf aus 16 Metern flach ins rechte Eck.

Einmal zu viel reklamiert

Die Partie wurde nun hektischer, die Fouls häuften sich. Bilalli verletzte sich bei einem eigenen Foul und musste vom Platz, ebenso Siebald nach hartem Einsteigen von Pedro Flores, der eine Zeitstrafe erhielt. Meier sah wegen Reklamierens Gelb-Rot. Den daraus resultierenden Freistoß setzte Hones knapp daneben und verpasste so die Vorentscheidung.

In der Schlussphase hatte Altenerding noch die große Chance zum Ausgleich, doch nach einem starken Dribbling scheiterte Wiam Takruri allein vor Torwart Siegl, der glänzend reagierte und den Sieg festhielt. Trotz acht Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:1 für Moosinning – ein verdienter Erfolg in einem hitzigen Derby.