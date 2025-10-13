Zwei Eigentore und Platzverweise: Emmering erwischt rabenschwarzen Tag gegen Reichertsheim

„Heute war eines unserer schlechtesten Spiele“, bekannte Emmerings Trainer Elvis Nurikic. Dabei wollte der Coach das Fehlen von acht Stammspielern „nicht als Entschuldigung“ für die deutliche 0:4-Heimschlappe gegen seinen Ex-Klub SV Reichertsheim heranziehen. Wobei gesagt sei, dass diese Absenzen kein Kreisligist so einfach wegsteckt.

Schon nach zwölf Minuten rannten die Emmeringer Platzherren einem Rückstand hinterher, als Benno Stadler einen Freistoß ins eigene Tor beförderte. Zwei Minuten später war der personell dezimierte TSV Emmering auch noch ohne Trainer: Nach einem Disput mit Schiedsrichter Michael Hagl sah Elvis Nurikic im doppelten Wortsinn Rot, denn er warf eine Flasche auf den Boden und musste daraufhin die Coachingzone für die restliche Spieldauer verlassen (14.).

Auf dem Feld war Emmering an diesem Sonntagnachmittag dafür dann zu wenig giftig und griffig, wodurch Ulrich Hubl in der 36. Minute nur begleitet wurde und dieser zum 2:0 einschießen konnte. Hubl war es auch, der das 3:0 nachlegte. Einmal mehr zeigte sich, wie anfällig Emmering bei weiten Freistößen ist, denn auch in der 65. Minute konnten sie einen solchen nicht entscheidend abwehren.