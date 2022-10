Zwei Eigentore und ein Platzverweis: SC Herford verliert in Detmold Gute Vorstellung des Landesligisten beim Tabellenvierten wird nicht belohnt. Der Trainer bleibt weiter optimistisch.

Dabei hatte das Spiel gut für die Gäste begonnen, die in der 17. Minute durch Pascal Röber mit 1:0 in Führung gingen. „Und wir hatten danach in der ersten Hälfte auch das 2:0 auf dem Fuß“, sagte Eggert. Tatsächlich traf mit Mario Bertram in der 57. Minute dann ein Herforder Akteur auch zum zweiten Treffer des Tages, aber diesmal landete der Ball im eigenen Netz. Und nur eine Minute später wusste sich Berat Gültekin nach einem Ballverlust im Spielaufbau nur durch ein Foul zu helfen und sah die gelb-rote Karte.

„Einsatz und Engagement haben absolut gestimmt"