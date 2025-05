Zwei Eigentore erzwungen: SV Münsing dominiert gegen Peißenberg

Nach dominanten Anfangsminuten kam Münsing über eine Umschaltsituation erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Hans Zachenbacher setzte sich durch und flankte auf den einschussbereiten Lorenz Niggl, der den Führungstreffer erzielte. „Wir hatten eigentlich alles im Griff“, lobte Zahn. So war es auch folgerichtig, dass Sebastian Schönacher nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2:0 erzielte. Johannes Gebel hatte ihm einen Diagonalball serviert, den Schönacher über den Torwart in den Kasten lupfte. Einziger Dämpfer war der Anschlusstreffer zum 2:1 per Kopfball nach einer Ecke. „Da waren wir nicht so nah dran“, erläuterte Zahn die Ursache des Gegentores, das die Partie zumindest ergebnistechnisch wieder offener gestaltete.

„Es kann immer was passieren“: Trainer ist sich der Gefahr eines knappen Vorsprungs bewusst