Zwei Eigentore des FC Deisenhofen: ASC Geretsried holt ersten Dreier im dritten Versuch Hauchdünner Auswärtserfolg

Geretsried – Ihr Ziel erreicht haben die Hallenfußballer des ASC Geretsried: Mit 9:8 gewann das Team von Trainer Tasso Lasidis am vergangenen Sonntag beim FC Deisenhofen und feierte damit im dritten Spiel ihren ersten Sieg in der laufenden Futsal-Bayernligasaison. Damit hat sich das Team auf den fünften Platz verbessert.

Doch bis es so weit war, musste ordentlich gezittert werden. „Wir haben es wieder enger gemacht, als es hätte sein müssen“, monierte Teamsprecher Panagiotis Zormpas, dass seine Mannschaft nach druckvollem Beginn und einer 3:0-Führung durch Tore von Kilian Sauer, Andreas Zimolong und Marc Thiess in eine Art Harakiri-Stil verfiel und sich in einer turbulenten Schlussphase nur mit Mühe und Not, und ebenfalls tatkräftiger Unterstützung des Gegners zum Sieg hangelte.