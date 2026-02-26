Zwei Eigengewächse bleiben an Bord

– Foto: Florian Trabner

Der FSC 1924 Lohfelden treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran – und hält dabei konsequent an einem Kurs fest, der auf Verlässlichkeit und Identifikation setzt. Mit Philipp Schmidt und Fynn Zinke haben zwei feste Größen ihre Verträge verlängert.

Im Mittelpunkt steht diesmal Philipp Schmidt – beim FSC längst mehr als nur ein Kaderspieler. Der 23-Jährige gilt vereinsintern als „Dauerrenner“ und ist, wie der Klub betont, bereits seit Kreisligazeiten Teil der Mannschaft. Trotz seines jungen Alters geht Schmidt damit schon in seine fünfte Saison im Trikot der Lohfeldener. Ein Hinweis, der vor allem eines unterstreicht: Der FSC will Leistungsträger nicht nur entwickeln, sondern auch langfristig halten – und setzt dabei auf Spieler, die den Weg des Vereins mitgegangen sind.

Ähnlich ist die Geschichte bei Fynn Zinke. Seit dem Schritt aus der eigenen Jugend trägt er das Wappen des FSC und geht nun in seine vierte Serie in Folge für den Verein auf den Platz. In Zeiten, in denen Spielerwechsel im Amateurbereich häufig zur Normalität gehören, sind solche Bindungen ein Signal – nach innen wie nach außen. Zinke steht für die Idee, Talente aus den eigenen Reihen nicht nur auszubilden, sondern dauerhaft zu integrieren.