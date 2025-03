Zwei Ecken machen den Unterschied

FCC-Trainer Florian Kästner: "Das ist extrem bitter, zumal wir aus dem Spiel heraus nicht eine Torchance zuließen." Diese hatte indes der FCC auf dem Fuß, als nach einer Balleroberung durch Fiona Gaißer und ihrem starken Schnittstellenpass auf Melina Reuter, diese frei auf das Bayer-Tor zulief, aber den richtigen Moment zum Abschluss verpasste (25.). Zuvor war es eine von Merza Julevic getretene Jenaer Ecke, die für Gefahr sorgte (19.). Bayer hatte zwar mehr Spielanteile, der FCC aber die Chancen. Doch beide Möglichkeiten blieben ungenutzt, so dass es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen ging.

Eine von Bayers Bender getretene Ecke brachte dann Leverkusen in der 54. Minute in Führung. Über Kehrer landete der Ball per Kopf bei Kramer, die die Kugel ebenfalls mit einem Kopfball ins linke Toreck beförderte. Der FCC versuchte, den Ausgleich zu erzielen, konnte aber offensiv keine Akzente setzen, während Leverkusen mehr oder weniger den Vorsprung verwaltete. Die Entscheidung brachte wieder eine Ecke. Vilhjálmsdóttir brachte den Ball in den Strafraum, wo Turanyi mit ihrem zweiten Saisontreffer das 2:0 für Leverkusen markierte (73.).

Florian Kästners Fazit: "Bayer Leverkusen war nicht besser als wir. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie - vor allem in der ersten halbzeit - gepowert und gerabeitet hat. Wir haben die Chance, mit einem 1:0 in die Halbzeit zu gehen, müssen uns da belohnen. Und dennoch kommen wir gut aus der Pause und haben dort weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Es hilft nichts: Wir müssen das schnell abhaken. Ich bin sicher, dass wir, wenn wir so weiter auftreten, wir auch die Punkte holen werden."