Zwei Ecken ins Glück: Auftaktsieg in Burghaun

Mit harter Arbeit und der nötigen Spielfreude bei traumhaftem Frühlingswetter hat sich die SGDK in der KOL Nord zurückgemeldet: Zum Auftakt nach der Winterpause feierte der Tabellenzweite am Sonntag einen 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Rot-Weiß Burghaun – vor einer guten Kulisse, in einem heißen Derby.

Es waren viele Nickligkeiten, viele Fouls, viele Unterbrechungen und natürlich viele Kommentare von beiden Zuschauer-Lagern drin. Fußball, wir haben dich vermisst! So ein Derby war das, wonach sich alle wohl gesehnt hatten, und am Ende nahm die SGDK sogar die drei Punkte mit. In die Karten spielte natürlich eine ganz frühe Führung, als eine Ecke von Tobias Witzel vom Gegner nicht geklärt wurde: Der Rebound landete bei Christian Grösch, der zum 1:0 traf (7.). Es folgte gleich die nächste dicke Chance durch Kevin Pachowski, dem an diesem Tag trotz vieler guter Gelegenheiten aber ein Tor gegen das Team seines Patenonkels (Burghauns Trainer Martin) verwehrt blieb.

Den ersten RWB-Warnschuss per Freistoß von Hutfleß entschärfte Cedric Hohmann stark (12.), ehe die SGDK es versäumte, die Führung auszubauen: Viele Hereingaben und Steilpässe fanden einen Abnehmer, die Abschlüsse gingen aber daneben oder drüber. So ging es bis zur Pause, auch in Hälfte zwei war der Gast etwas dominanter, jedoch fehlte hier und da Genauigkeit. Dennoch waren die Chancen da, einmal war das Aluminium im Weg (61.), die anderen Male der Keeper. Hinten brannte es dann, als Alex Stoz frei durch war, den Ball jedoch am langen Pfosten vorbeilegte (62.). Danach hieß es, einmal durchpusten. Mit der Einwechslung von Levin Baumgart kam dann nochmal Schwung rein, erst wurde sein Abseitstor zurückgepfiffen (72.), dann belohnte er sich mit dem Assist zum 2:0. Wieder eine Ecke – Hadir Fattah stieg am höchsten und wuchtete den Ball ins Tor (73.).