Zwei Eckbälle entscheidend: Geschwächtes Bruckmühl unterliegt Aschheim

Der SV Bruckmühl hat am 3. Spieltag der Bezirksliga Ost beim FC Aschheim verloren. Beide Gegentreffer am Freitagabend resultierten dabei aus einem Eckball.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl musste sich am Freitagabend dem FC Aschheim geschlagen geben. Nach der Auftaktpleite gegen den SV Saaldorf war es die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel für den Landesliga-Absteiger.

Mike Probst und Benedikt Aigner erwartete beim Gastspiel im Münchner Norden eine angespannte Personallage. Neben den Langzeitverletzten fehlten auch die Urlauber Kilian Mayer, Gerhard Stannek und Tom Mühlhamer sowie der angeschlagene Luca Piga. Somit war das Trainerteam im Vergleich zum Heimsieg gegen den TSV Peterskirchen zu mehreren Wechseln gezwungen. Eigengewächs Markus Pergelt feierte sein Startelfdebüt ebenso wie die Neuzugänge Lukas Helldobler und Tobias Bloier. Zudem ersetzte Maximilian Gröbmeyer Manuel Aigner im Tor.

Der SVB zeigte sich defensiv verbessert, schlussendlich kosteten zwei Eckbälle dem Team aus dem Mangfalltal Punkte. Zunächst egalisierten sich beide Mannschaften. Nach 25 Minuten traf dann Solomon Effiong zur Führung für die Hausherren: „Unser Plan ging eine halbe Stunde absolut auf. Aschheim fiel nicht viel ein und wir haben kompakt verteidigt. Nach einer Eckenserie fiel der Führungstreffer der Gastgeber, in der wir am langen Pfosten konsequenter zum Ball gehen müssen“, beschrieb Probst die Anfangsphase.

Antonio Saponaro baute die Führung zugunsten des Heimteams nach 72. Minuten aus. „Aschheim hatte über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz und erzielte nach einer weiteren Serie von Ecken das 2:0 über den kurzen Pfosten“, so Probst zum weiteren Spielverlauf.

Anschlusstreffer ändert nichts mehr am Spielausgang

Das große Sorgenkind der Bruckmühler bleibt weiter die Offensive, was auch der Trainer so sieht: „Unsere Offensivbemühungen blieben nur Stückwerk, obwohl wir nach dem Gegentreffer das System geändert haben.“ Sinnbildlich dafür: Der Anschlusstreffer nach 77 Zeigerumdrehungen fiel durch ein Eigentor von Suheyp Trabelsi. Erst in der Nachspielzeit hatte der SVB eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich. Den Hausherren bot sich zuvor mehrfach die Gelegenheit, die Führung auszubauen und das Spiel schon vorzeitig zu entscheiden.

Bereits am nächsten Freitag wartet auf den SVB beim TuS Holzkirchen das nächste schwere Auswärtsspiel. Die Personallage erschwert allerdings die Vorbereitung darauf: „Normalerweise müssten wir über die kommende Trainingswoche nachdenken aber unsere personelle Situation relativiert die ganze Geschichte“. Das sieht Probst allerdings nur bedingt als Ausrede: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, weiterarbeiten und Lösungen für die kommenden Spiele finden.“