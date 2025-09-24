Zwei Dutzend: FSC Rheda demontiert C-Ligisten im Kreispokal Gütersloh

Am Dienstagabend traf der Westfalenligist FSC Rheda in der zweiten Runde des Gütersloher Kreispokals auf den C-Ligisten Gütersloher TV.
Bereits in den ersten Minuten erspielte sich Rheda zahlreiche Chancen, wobei Falkowsky, Dreichel und Aciz besonders auffielen. Trotz der klaren Überlegenheit gelang den Gastgebern zunächst nur ein Treffer.
Nach etwa 20 Minuten erhöhte Rheda jedoch den Druck und nutzte die Chancen deutlich konsequenter. Zur Halbzeit gelangen den Gästen neun Treffer.
In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz fort. FSC Rheda erspielte zahlreiche Großchancen durch Spieler wie Linnemann, Sievers, Dreichel und Aciz. Die Gastgeber zeigten weiterhin Einsatz, jedoch ohne gefährliche Abschlüsse.
Nach ziemlich genau 90 Minuten stand ein deutliches 24:0 auf der Anzeigetafel, was die zu erwartende spielerische Überlegenheit des Westfalenligisten eindrucksvoll unterstrich.
Respekt gebührt den Gastgebern aus Gütersloh, die trotz der klaren Unterlegenheit nie aufgaben und bemüht waren, mitzuspielen.