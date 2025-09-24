Zwei Dutzend: FSC Rheda demontiert C-Ligisten im Kreispokal Gütersloh Verlinkte Inhalte Kreispokal Gütersloh

Am Dienstagabend traf der Westfalenligist FSC Rheda in der zweiten Runde des Gütersloher Kreispokals auf den C-Ligisten Gütersloher TV.

Bereits in den ersten Minuten erspielte sich Rheda zahlreiche Chancen, wobei Falkowsky, Dreichel und Aciz besonders auffielen. Trotz der klaren Überlegenheit gelang den Gastgebern zunächst nur ein Treffer. Nach etwa 20 Minuten erhöhte Rheda jedoch den Druck und nutzte die Chancen deutlich konsequenter. Zur Halbzeit gelangen den Gästen neun Treffer.