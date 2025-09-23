Zwei Dutzend! FSC Rheda demontiert C-Ligisten im Kreispokal Verlinkte Inhalte Kreispokal Gütersloh G TV FSC Rheda

Am Dienstagabend traf der Westfalenligist FSC Rheda auf den C-Ligisten Gütersloher TV und dominierte das Spiel über die vollen 90 Minuten. Bereits in den ersten Minuten erspielte sich Rheda zahlreiche Chancen, wobei Falkowsky, Dreichel und Aciz besonders auffielen. Trotz der klaren Überlegenheit gelang den Gastgebern zunächst nur ein Treffer.

Nach etwa 20 Minuten erhöhte Rheda den Druck und nutzte die Chancen deutlich konsequenter. Durch kontinuierliche Spielverlagerungen wurden die Gäste zu vielen Läufen gezwungen. In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz fort. FSC Rheda erspielte zahlreiche Großchancen durch Spieler wie Linnemann, Sievers, Dreichel und Aciz. Die Gastgeber zeigten weiterhin Einsatz, jedoch ohne gefährliche Abschlüsse.