Pokal
Die SG Sandbach ist im Pokal bei der SG Rothenberg gefordert.
Die SG Sandbach ist im Pokal bei der SG Rothenberg gefordert. – Foto: Joaquim Ferreira - Archiv

Zwei Duelle im Kreispokal stehen an

Kinzigtal empfängt SG Rimhorn/Neustadt, während Rothenberg auf Sandbach trifft

Odenwald. Fußball satt bietet das Spielprogramm in dieser Woche im Odenwaldkreis.

Im Odenwälder Kreispokal erwartet am Mittwoch (19 Uhr) B-Ligist Spvgg. Kinzigtal den Kreisoberligisten SG Rimhorn/Neustadt. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, auch weil die neuformierte Spielgemeinschaft stark in die Runde startete, in drei Begegnungen noch nicht verloren hat.

Ebenfalls am Mittwoch (19.30 Uhr) kündigt sich in der Oberzent ein heißer Pokalkampf an, wenn die Ligarivalen SG Rothenberg und die SG Sandbach aufeinandertreffen. In der A-Liga ist die SGS der Topfavorit, der bislang alles abräumte, was sich ihr in den Weg stellte.

Thomas NikellaAutor