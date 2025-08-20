Zwei Duelle im Kreispokal stehen an

Im Odenwälder Kreispokal erwartet am Mittwoch (19 Uhr) B-Ligist Spvgg. Kinzigtal den Kreisoberligisten SG Rimhorn/Neustadt. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit, auch weil die neuformierte Spielgemeinschaft stark in die Runde startete, in drei Begegnungen noch nicht verloren hat.

Ebenfalls am Mittwoch (19.30 Uhr) kündigt sich in der Oberzent ein heißer Pokalkampf an, wenn die Ligarivalen SG Rothenberg und die SG Sandbach aufeinandertreffen. In der A-Liga ist die SGS der Topfavorit, der bislang alles abräumte, was sich ihr in den Weg stellte.